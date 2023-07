Kundenfreundlicher Hybrid-Markt für Wolfsbach

Wolfsbach hat mit dem Nah&Frisch-Supermarkt noch einen Nahversorger im Ortszentrum zu haben. Die Marktgemeinde hat die aufgrund des Energiekostenaufwandes schwierige Situation der Unternehmerin Gertrude Baumgartner erkannt und finanzielle Unterstützung zugesichert. Eine Photovoltaik-Anlage wird teilweise Abhilfe schaffen, durch den Austausch der Beleuchtung auf LED-Lampen im Verkaufsareal können auch die hohen Stromkosten verringert werden.

Seit Anfang Juli wird das Geschäft nach diversen Umbauarbeiten als Hybrid-Markt geführt, was die Geschäftszeiten insgesamt um 20 Stunden erweitert und kundenfreundlicher macht, ist Wolfsbach doch eine beliebte Wohngemeinde mit vielen neuen Siedlungen und jungen Familien, denen es entgegenzukommen gilt. Der Großteil der Verkaufsfläche wird dann zu bestimmten Zeiten – zum Beispiel auch samstags von 15 bis 19 Uhr oder sonntags von 8 bis 11 Uhr oder auch in der Mittagszeit – mit einer Bankomatkarte zugänglich sein. „Für diesen Zweck haben wir den Kassenbereich umgebaut, damit in Eigenregie die Ware gescannt und bezahlt werden kann“, erzählt die engagierte Kauffrau, die fünf Mitarbeiterinnen – großteils in Teilzeit – beschäftigt und ergänzt: „Die alkoholischen Getränke und Tabakwaren sowie die Feinkost sind zu den Selbstbedienungszeiten abgeschlossen, frisches Brot aber ist sehr wohl erhältlich.“