Neuer "Schmankerlladen" in St. Valentin: Rund um die Uhr offen

Der Plan, in St. Valentin einen 24-Stunden-Laden zu errichten, schwirrt dem Wirtschaftsausschuss-Vorsitzenden Karl Tröbinger schon länger im Kopf herum. Nun nimmt das Projekt konkrete Formen an.

So wurden über den Winter vier mögliche Standorte ausgesucht. Als Favorit ging das ehemalige Bipa-Geschäftslokal in der Hauptstraße hervor, wofür es bereits das Okay der Ausschussmitglieder gibt. Und auch der weitere Zeitplan steht bereits fest. „Bis Ende April soll es einen Umbauvorschlag geben, die Baubewilligung dann bis Juli und im August oder September soll der Baustart erfolgen“, erklärt Tröbinger. Von dem rund 250 Quadratmeter großen Geschäftslokal sollen an die 90 Quadratmeter für den Laden adaptiert werden. „Mit der Möglichkeit, zu vergrößern“, ergänzt Tröbinger. Läuft alles nach Plan, dann könnte es bereits vor Weihnachten eine Eröffnungsfeier geben. Geht sich das nicht aus, dann wartet man auf Ostern im nächsten Jahr. Der Laden wird nicht gewerblich betrieben, sondern von der Bauernschaft über einen gerade in der Gründung befindlichen Verein. Eine Bedienung wird es nicht geben, Zutritt in den Laden wird man mit dem Führerschein oder der E-Card bekommen.

„Wir wollen das Angebot der Direktvermarkter in der Innenstadt bündeln“, erklärt Andreas Pum die Motivation für das Projekt. Das Interesse der Bauern, ihre Waren im St. Valentiner 24-Stunden-Laden anzubieten, ist jedenfalls groß. Regionale Schmankerl wird es dann aber nicht nur aus St. Valentin geben, sondern auch aus Haag, Strengberg oder Ernsthofen.

