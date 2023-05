Wolfsbach: Verändertes Kaufverhalten

Wolfsbach darf sich glücklich schätzen, mit dem Nah&Frisch-Supermarkt noch einen Nahversorger im Zentrum zu haben. Und doch leidet auch das Lebensmittel-Geschäft von Gertrude Baumgartner unter den hohen Energiekosten; waren in früheren Jahren 16.000 Euro jährlich zu bezahlen, so beläuft sich diese Summe allein von November bis Mai auf 35,000 Euro Stromkosten. „Das Ansuchen um Energiekostenzuschuss für November/Dezember ist weder beantwortet noch ist bisher Geld geflossen“, weiß die Leiterin des Geschäftes zu berichten. Baumgartner durfte ihre derzeit schwierige Situation in einer Vorstandssitzung des Gemeinderates darlegen. Zum Glück greift ihr nun auch die Marktgemeinde mit finanzieller Unterstützung unter die Arme, zudem soll ein Teil des Strombedarfs zukünftig auch über die demnächst am Gemeindezentrum anzubringende Photovoltaik-Anlage abgedeckt werden. „Ich werde mir auch durch den Austausch der Beleuchtung auf LED-Lampen im Verkaufsareal jährlich zirka 4.000 Euro einsparen können“, zeigt sich Gertrude Baumgartner optimistisch.

Freilich stellt sie beim Einkaufsverhalten ihrer Kunden fest, dass eher Billigprodukte gefragt sind und der Einkauf nun bewusster durchgeführt wird. Mit Flugblättern und Aktionen möchte sie gezielt auf spezielle Angebote aufmerksam machen. So bietet sie überdies auch Jausenplatten oder Partybrezen an, was andere Supermärkte nicht auf ihrer Verkaufsschiene führen.

Zukünftig Hybrid-Markt

Ab Mitte Juni wird das Geschäft als Hybrid-Markt geführt, was die Geschäftszeiten um 20 Stunden erweitert. Freilich bedarf dies eines teilweisen Umbaus der Verkaufsfläche, die dann zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel auch samstags von 15 – 19 Uhr oder sonntags von 8 – 11 Uhr mit einer (Bankomat-)Card zugänglich sein wird. „Für diesen Zweck wird auch der Kassenbereich umgebaut, damit in Eigenregie die Ware gescannt und bezahlt werden kann“, erzählt die engagierte Kauffrau, die 5 Mitarbeiterinnen – großteils in Teilzeit – beschäftigt und ergänzt: „Wolfsbach ist eine beliebte Wohngemeinde mit vielen neuen Siedlungen und jungen Familien, das kommt mir schon auch zugute.“ Ab 2024 wird das Einheben von Plastikpfand gesetzlich vorgeschrieben sein, daher will sie demnächst auch einen Pfand-Automaten anschaffen.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.