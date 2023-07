NÖMS Ramingtal siegt bei den Waldjugendspielen im Bezirk Amstetten

In einer Zeit, in der digitale Technologien die Aufmerksamkeit vieler Schülerinnen und Schüler in Beschlag nehmen, gibt es sie doch noch – Kinder, die sich für Natur begeistern können. Bei diesem Wettbewerb mussten die teilnehmenden Klassen verschiedene Aufgaben im Wald lösen, die ihr Wissen über die Tier- und Pflanzenwelt sowie den nachhaltigen Umgang mit der Natur auf die Probe stellten. Die 2c-Klasse zeigte von Beginn an großes Interesse am Thema Wald. Im Biologieunterricht lernten die Kinder zahlreiche Baum- und Pflanzenarten kennen und setzten sich auch mit Themen wie Naturschutz und Nachhaltigkeit auseinander.

Tolle Preise von Mondi und dem Lions Club

Die Motivation, der Fleiß und vor allem der Teamgeist machten sich bezahlt. In einem spannenden Wettkampf gegen andere Schulen aus dem Bezirk konnten sie sich schließlich für das Landesfinale der NÖ Waldjugendspiele 2023 in Gföhl qualifizieren. Die herausragende Leistung der 2c-Klasse wurde gebührend gefeiert. Bei der Siegerehrung in der NÖMS Ramingtal gratulierten nicht nur Schulqualitätsmanager Dietmar Nahringbauer und der Obmann des Schulausschusses Peter Hofer, sondern auch der Leiter der Bezirksforstinspektion Amstetten, Friedrich Hinterleitner. Tolle Preise wurden von den Vertretern der Firma Mondi und des Lions Club überreicht.