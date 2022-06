St. Pantaleon-Erla: Letzte Chance gegen Jetski-Strecke

Werbung

Die Diskussion um die Umsetzung einer Jetski-Strecke auf der Donau hält an. Die Gemeinde hat ja, wie auch die Gemeinde Naarn und weitere Personen, Einspruch gegen die Errichtung eingelegt. Vor einigen Wochen erhielt man vom Landesverwaltungsgericht die Information, dass die Beschwerden abgewiesen werden. Sowohl wasserrechtlich – das betrifft die Anbringung der notwendigen drei Bojen – als auch schifffahrtsrechtlich spreche aus Gerichtssicht nichts gegen eine Bewilligung. „Die Beschwerden wurden leider als unzulässig abgewiesen“, berichtet Bürgermeister Roman Kosta. Demnach könne die Strecke, nach Eintreten der Rechtswirksamkeit umgesetzt werden.

Dennoch hofft die Gemeinde weiterhin, dass das umstrittene Projekt doch noch verhindert werden kann. So haben sich zahlreiche Anrainer und weitere Gemeindebürger in der Vergangenheit aufgrund von Sorgen über zu hohen Lärm dagegen ausgesprochen.

Vorgangsweise interfraktionell abgestimmt

„Bei einem interfraktionellen Austausch haben wir die weitere Vorgehensweise besprochen und überlegt, ob wir weitere Schritte setzen. Immerhin wollen wir auch keine finanziellen Mitteln verschwenden. Ein Anwalt hat uns aber darüber informiert, dass er durchaus noch eine Möglichkeit für ein erfolgreiches Verhindern sieht“, verrät Kosta. So werde jetzt doch noch eine außerordentliche Revision am Landesverwaltungsgericht angestrebt. Denn aus Sicht des Anwalts ging man seitens der entscheidenden Instanzen kaum auf die von den Beschwerdeführern angebrachten Naturschutzbedenken ein. Daher erfolgte im Gemeindevorstand aller Voraussicht nach am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss) ein Beschluss für den Antrag auf Revision und die weitere Beauftragung an den Anwalt.

Kosta geht aufgrund der parteiübergreifenden Übereinstimmung in dieser Sachlage von einem entsprechenden Vorstandsbeschluss aus. Der Anwalt hat nun bis Freitag, 10. Juni, für das Einbringen des Antrags Zeit. An diesem Tag läuft die entsprechende Frist ab.

„Werden auf Einhaltung der Auflagen schauen“

Übrigens: Selbst bei einer Umsetzung dürfte in naher Zukunft wenig Ruhe einkehren. „Wir werden auf jeden Fall genau schauen, ob die umfangreichen Auflagen auch eingehalten werden. Ich sehe ganz einfach nicht ein, dass dort, mitten in einem Naturgebiet, Jetski gefahren werden muss. Wenn es sich um ein Tourismusgebiet handeln würde mit einem Café in der Nähe, dann wäre das was anderes“, sagt Kosta.

Zunächst hoffe man jedoch darauf, dass sich der Landesverwaltungsgerichtshof wieder mit der Sache beschäftige. „Einerseits geht es um Naturschutz, andererseits um den Lärm. Es handelt sich um ein Natur- und Erholungsgebiet und Anzugspunkt. Jetski-Fahren ohne regionale Wertschöpfung, das hat hier einfach nichts verloren“, erklärt St. Pantaleon-Erlas Bürgermeister Kosta weiter.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.