Am vergangenen Dienstag erfolgte auf oberösterreichischer Seite des Ennshafens in Anwesenheit von Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl und dem Ennser Bürgermeister Franz Stefan Karlinger der Spatenstich zum Bau des nunmehr dritten Verteilzentrums des Paketdienstleisters DHL Paket Austria.

Auf einer Grundstücksfläche von 48.000 Quadratmetern werden eine rund 11.000 Quadratmeter große Logistikhalle sowie mehr als 1.000 Quadratmeter Bürofläche errichtet. Der Start des Betriebes ist für Ende Juni 2019 geplant. Als eines von drei zentralen Umschlagszentren in Österreich wird der Standort Enns nach seiner Fertigstellung eine wichtige Rolle im Netzwerk von DHL spielen. Der Fokus des neuen Standorts liegt auf der Paketversorgung des Großraums Linz.

„Mit dem Bau des neuen Verteilzentrums am strategisch perfekt gelegenen Standort Ennshafen reagiert DHL auf den dynamischen E-Commerce Markt in Österreich mit stark steigenden Paketmengen. Mit einer Sortierkapazität von bis zu zusätzlichen 8.000 Paketen pro Stunde am Standort Enns unterstreicht DHL den Ausbau sowohl der Services als auch der Infrastruktur in Österreich“, erklärte DHL-Geschäftsführer Günter Birnstingl.

8.000 Pakete werden pro Stunde sortiert

Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Strugl unterstrich die Bedeutung des Projektes: „Dieses Ansiedlungsprojekt von DHL Paket ist ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung des Ennshafens zu einem Wirtschaftspark von österreichweiter Bedeutung und zu einem internationalen Logistikplatz. Die zahlreichen Investitionen in die Infrastruktur durch das Land Oberösterreich und der Stadt Enns in den vergangenen Jahrzehnten tragen damit einmal mehr Früchte und ermöglichen maßgeschneiderte, rasche Lösungen für Investitionen seitens der Wirtschaft.“

Bürgermeister Karlinger freute sich über die Vorteile für seine Region: „Wir schätzen es sehr, dass das größte europäische Logistikunternehmen in unseren Standort investiert. Durch die Inbetriebnahme des neuen Verteilzentrums wird nicht nur die Infrastruktur in der Paketzustellung in der Region weiter optimiert, sondern es werden vor allem auch 150 Arbeitsplätze geschaffen.“ Rund 50 Mitarbeiter werden am Standort tätig sein, hinzu kommen bis zu 100 Zusteller, die die Paketverteilung übernehmen werden.