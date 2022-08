Neuer Kindergarten in Haidershofen: Paradies für die Kleinsten

Werbung

Rund 1,6 Millionen Euro netto investiert die Gemeinde in den Neubau eines dreigruppigen Kindergartens. Dafür wurden von der Pfarre Haidershofen rund 5.000 Quadratmeter Grund für 50 Jahre gepachtet. Die Bauarbeiten verliefen – trotz Corona – plangemäß und gehen nun ins Finale. „Die Außenanlagen sind schon fertig“, erklärt Bürgermeister Manfred Schimpl, dass der geplanten Inbetriebnahme mit Beginn des neuen Kindergartenjahres im September nichts im Wege steht.

Ursprünglich waren vom Land ja nur zwei Gruppen genehmigt. Im Frühjahr bekam man aber auch die Bewilligung für die dringend notwendige dritte Gruppe. „Die brauchen wir. Alle Gruppen sind fast voll“, betont Vizebürgermeisterin Monika Fürst. Daher fasste der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss, mit der dritten Kindergartengruppe ebenfalls schon in diesem Herbst zu starten. Die beiden Provisorien am Gemeindeamt in Vestenthal und in der Mittelschule werden mit Beginn des neuen Kindergartenjahres aufgelassen. Die Gruppen übersiedeln dann in den Neubau, bei dem theoretisch auch eine Erweiterung auf vier Gruppen möglich ist.

Offiziell eröffnet wird der neue Kindergarten im Beisein von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister am 8. Oktober. Eine Eröffnungsfeier, die auch für Manfred Schimpl ein ganz besonderes Ereignis, nämlich das letzte große Highlight seiner politischen Laufbahn, sein wird. Schimpl zieht sich nach 32 Jahren Gemeindepolitik, davon die letzten 20 Jahre als Bürgermeister, mit Ende Oktober ins Privatleben zurück. Als Gemeindebediensteter tritt er bereits mit Ende September seine Pension an. „Eigentlich wollte ich Ende September auch als Bürgermeister gehen, aber Michael hat gesagt, dass den Kindergarten noch ich eröffnen soll“, erklärt Schimpl. Michael Strasser (29) folgt Manfred Schimpl ja sowohl als Gemeindebediensteter als auch als Bürgermeister nach.

