Rohbau für neue Arztpraxis in St. Pantaleon-Erla steht bereits

Zuerst werden die Arztpraxis und das Café fertiggestellt. Der Rohbau steht bereits. „Die Arztpraxis in der Ringstraße ist nicht mehr zeitgemäß und nicht barrierefrei. Die Übersiedelung ist für Anfang 2025 oder vielleicht schon Ende 2024 geplant”, erklärt Karl Öfferlbauer (ÖVP), Obmann des Projektausschusses. Die Gemeinde St. Pantaleon-Erla beteiligt sich mit einer Förderung in Verbindung mit der Initiative NAFES des Landes Niederösterreich an den Baukosten. In unmittelbarer Nähe hat die Firma Fröschl Einfamilienhäuser gebaut, wodurch eine große Wohnsiedlung entstanden ist. Auch gegenüber der neuen Arztpraxis sollen neue Einfamilienhäuser entstehen.

Mietkostenzuschuss für den Nahversorger

Die Räumlichkeiten für den Nahversorger sind aus widmungstechnischen Gründen noch nicht in Bau. Die Firma Fröschl sucht selbst nach einem Betreiber. Um die Wirtschaftlichkeit zu sichern, wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung als eine Art Starthilfe für den zukünftigen Betreiber ein Mietkostenzuschuss beschlossen. Dieser ist auf sechs Jahre angelegt und wird jährlich reduziert. Beim Nahversorger soll auch die Möglichkeit für eine Bargeldbehebung als Alternative zum bestehenden Bankomaten, welcher nicht wirtschaftlich weiter betrieben werden kann, geprüft werden. Das Gesamtkonzept sieht vor, dass die Firma Fröschl die Lagerfläche im Gewerbeweg, die sie von der Gemeinde gepachtet hat, kauft. Das Areal wird weiterhin als Lagerfläche genutzt. Die Baufirma wird sich vertraglich dazu verpflichten, das angrenzende Waldstück zu erhalten und zu pflegen.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.