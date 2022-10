Startschuss für Feuerwehrhaus in St. Peter/Au gefallen

Die Planungsarbeiten für das neue Feuerwehrhaus sind abgeschlossen. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 3. Oktober erfolgte mit der Vergabe der Baumeisterarbeiten der nächste Schritt zu diesem Großprojekt, das in den kommenden zwei Jahren am Dr.-Hans-Blank-Weg realisiert wird.

Dem Vorschlag des Generalplaners Girkinger & Partner, den Zuschlag an den Bestbieter, die Firma Swietelsky AG aus Steyr-Gleink, zu erteilen, wurde seitens des Gemeinderates einstimmig stattgegeben.

Der Baustart für das 2,8 Millionen-Euro-Projekt, das zu je einem Drittel von Gemeinde, Land und Freiwilliger Feuerwehr finanziert wird, erfolgt im November. „Seit vielen Jahren ist der Neubau unseres Feuerwehrhauses Thema – nun wird es endlich realisiert“, freut sich Kommandant Philipp Deinhofer. Eine Projektgruppe der Feuerwehr hat bei der Gebäudeplanung schon zahlreiche Arbeitsstunden geleistet, damit das neue Haus für die stetig wachsenden Herausforderungen im Feuerwehrdienst bestens gerüstet sein wird.

Neben dem Hauptgebäude, in dem unter anderem die Einsatzzentrale zur Koordinierung von größeren Einsätzen, getrennte Umkleiden und Sanitäranlagen für Männer und Frauen, ein moderner Schulungsraum, ein großzügiger Jugendraum sowie ein Sozialraum mit Terrasse eingerichtet werden, wird angrenzend eine Halle mit fünf Stellplätzen sowie einem Material- und Katastrophenlager und einem überdachten Waschplatz angebaut. Ein Schlauchturm ermöglicht Übungsmöglichkeiten zum Anleitern, für die Jugend ist die Errichtung einer Bewerbsbahn vorgesehen. Das neue Feuerwehrareal mit direkter Anbindung an die B 122 erhält eine eigenständige Notstromversorgung, um im Ernstfall bestens gerüstet zu sein. Auch eine Photovoltaikanlage ist angedacht. „Dieses Projekt ist ein Meilenstein für das Feuerwehrwesen in unserer Gemeinde und für die Sicherheit unserer Bevölkerung“, betont Bürgermeister Johannes Heuras.

