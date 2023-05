Gemeinde kaufte den alten Fußballplatz

Behamberg Nun wird auch das Versprechen des Askö OÖ umgesetzt: Wie vor vier Jahren vereinbart, soll ein Teil des Grundstückserlöses des alten Fußballfeldes für die neue Sportanlage in Ramingdorf zur Verfügung gestellt werden.

Dazu hat die Gemeinde Behamberg nun das Grundstück erworben und am vergangenen Dienstag den Kaufvertrag mit dem Landesverband in Linz unterfertigt. „Nach der Widmung in Bauland soll es ohne Gewinn der Gemeinde an zukünftige Häuslbauer verkauft werden“, erklärt Bürgermeister Karl Josef Stegh.

Interessenten für die Grundstücke gibt es genug. Schon seit drei Jahren stehen nämlich zahlreiche ehemalige Fußballer des ASV Behamberg-Haidershofen auf einer Interessentenliste. Nun kann die von vielen erhoffte Erweiterung der Sportplatzsiedlung in Ramingdorf in die Zielgerade kommen.

Auf dem rund 11.000 Quadratmeter großen Grundstück werden insgesamt zwölf Bauparzellen mit einer Größe zwischen 750 und 850 Quadratmetern entstehen. „Wir brauchen noch das Okay vom Land für die Umwidmung, aber das ist nur noch ein Formalakt. Ich hoffe, dass wir die in einem Monat haben werden“, betont Stegh, dass die Angelegenheit jetzt schnell über die Bühne gebracht werden soll. Der Ortschef geht davon aus, dass sämtliche Grundstücke bis Jahresende verkauft sein werden.

