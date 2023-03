Rotes Kreuz: Drei Gemeinden, ein Projekt

Mit dem Sicherheitszentrum in Haag entsteht ein neues Zentrum für das Rote Kreuz in der Region. Neben der Stadtgemeinde Haag sind auch die Nachbargemeinden Haidershofen und Strengberg Mitgliedsgemeinden und unterstützen den Neubau des Sicherheitszentrums.

Insgesamt werden von den drei Gemeinden rund 815.000 Euro für die Bezirksstelle des Roten Kreuzes zur Verfügung gestellt. Auf Haag entfallen rund 402.000 Euro, auf Haidershofen 264.000 Euro und auf Strengberg 149.000 Euro. Die Gemeindebeträge wurden durch das Land noch einmal über Bedarfszuweisungen verdoppelt. „Aufgrund des Konzeptes einer Rettungslandschaft neu in ganz Niederösterreich wäre unsere Dienststelle in Haag nicht mehr vorgesehen gewesen. Dies wäre für mich und meine Bürgermeister-Kollegen aus den Mitgliedsgemeinden nicht vorstellbar gewesen“, erklärt der Haager Stadtchef Lukas Michlmayr. Er freut sich, dass „durch dieses neue Sicherheitszentrum die Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Haag gehalten werden konnte, um die beste medizinische Versorgung unserer Bevölkerung gewährleisten zu können“ und bedankt sich bei seinen Bürgermeister-Kollegen für die Unterstützung.

Fertigstellung für Herbst 2024 geplant

Der Bau des Sicherheitszentrums schreitet bereits zügig voran. Im Sommer soll der Rohbau fertiggestellt werden. Aktuell befindet sich die Baustelle im Zeitplan und eine Fertigstellung ist somit im Herbst 2024 geplant. „Ich freue mich über den Baufortschritt. Die neue Lage des Sicherheitszentrums an der B42 wird für uns alle in Zukunft eine schnellere Versorgung gewährleisten und dafür investierten wir gerne in dieses Gemeinschaftsprojekt“, erklärt der Strengberger Bürgermeister Johann Bruckner.

Neben dem Roten Kreuz findet auch die Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) eine neue Heimat im Sicherheitszentrum. Derzeit wird ein neuer, zweijähriger berufsbegleitender Ausbildungslehrgang mit 29 Teilnehmern gestartet. Aktuell ist die Schule im Gebäude des Roten Kreuzes untergebracht. „Kooperationen sind aktuell wichtiger denn je. Wir alle profitieren vom Service des Roten Kreuzes in der gesamten Region. Vom Kranken- bis zum Rettungstransport, aber auch von den vielen sozialen Leistungen, die das Rote Kreuz ehrenamtlich für uns zur Verfügung stellt. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir in der Region eine solche aktive Bezirksstelle haben und die Gemeinde Haidershofen unterstützt dieses Projekt daher mit voller Überzeugung und Dankbarkeit“, fügt Michael Strasser, Bürgermeister der Gemeinde Haidershofen, hinzu.

Der Bau des Sicherheitszentrums unterhalb des Haager Seniorenzentrums schreitet zügig voran. Beim Teil für das Rote Kreuz unterstützen auch die Nachbargemeinden Haidershofen und Strengberg das wichtige Projekt. Foto: Gemeinde Haag

