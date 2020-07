Das Coronavirus ist zurück im Bezirk Amstetten. Eine positiv getestete Person wird aus der Bezirkshauptstadt Amstetten gemeldet. Betroffen sind aufgrund ihrer Nähe zu Oberösterreich auch Gemeinden im Westen des Bezirks. So gibt es in Behamberg und Ennsdorf je einen betätigten Coronafall. In Ennsdorf wurden daher auch die Maßnahmen wieder verschärft. So wird ab Donnerstag um das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske im Amtsgebäude ersucht. Der Eintritt wird nur Einzelpersonen mit Maske gestattet.