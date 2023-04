Öffentliche Auflage der UVP-Unterlagen startet

Seit Jahren wird die bestehende Mauthausner Donaubrücke regelmäßig begutachtet und saniert. Die zahlreichen Instandsetzungen und Begleitmaßnahmen konnten den schlechten Zustand der alten Donaubrücke aber nicht stoppen. Daher setzen die Länder Oberösterreich und Niederösterreich auf einen Neubau der Brücke etwa 700 Meter stromabwärts. Dafür ist ein Verfahren nach dem UVP-Gesetz erforderlich. Dabei werden die Auswirkungen eines Projektvorhabens auf die Umwelt beschrieben und von Sachverständigen aus verschiedensten Fachbereichen - wie beispielsweise Ökologie oder die Auswirkungen auf Anrainer - beurteilt.

Durch die öffentliche Auflage in den Standortgemeinden Mauthausen, Ennsdorf und St. Pantaleon-Erla sowie bei den zuständigen Behörden (Ämter der jeweiligen Landesregierungen) kann die Bevölkerung in das Projekt Einsicht nehmen und jene, die in ihren Rechten berührt werden, können eine Stellungnahme abgeben. Diese Stellungnahmen werden dann im Zuge des UVP-Verfahrens bearbeitet.

„Das UVP-Verfahren behandelt alle Themenbereiche rund um den Neubau der Donaubrücke. Durch die umfassenden Begutachtungen wird sichergestellt, dass dieses Bauwerk für die Region umweltverträglich ist“, betont der zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter für Verkehr, Udo Landbauer. „Ich bin froh, dass wir den nächsten Meilenstein bei diesem wichtigen Infrastrukturprojekt setzen können. Um die dynamische Wirtschaftsregion Perg-Amstetten bestmöglich für die Zukunft zu rüsten, ist ein rascher Projektfortschritt von großer Wichtigkeit“, ergänzt der OÖ Mobilitäts-Landesrat Günther Steinkellner.

Planausstellungen in Mauthausen und St. Valentin

Für all jene, die die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch mit dem Projektteam und Experten nutzen möchten, werden zwei Planausstellungen veranstaltet. Am Mittwoch, 19. April, findet die erste Ausstellung vo 16 bis 19 Uhr im Donausaal Mauthausen statt. Am Freitag, 21. April, können sich Interessierte dann von 16 bis 19 Uhr im Veranstaltungszentrum Valentinum in St. Valentin informieren.

Der Baubeginn der neuen Brücke ist für Ende 2024 vorgesehen. Bis dahin müssen die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen und die Bauvorbereitung abgewickelt sein. Die Fertigstellung ist für 2027 geplant. Nach Errichtung der neuen Brücke wird das Tragwerk der bestehenden Brücke neu hergestellt.

