Haager Spielplatz in neuem Glanz

Rund 5.000 Euro steckte die Gemeinde in die Sanierung und Attraktivierung des öffentlichen Spielplatzes in der Johannesgasse. Nun warten zwei Spieltürme mit Rutsche, Balancierbalken, Hängebrücke und Seilaufstiegsrampe auf den Besuch der Haager Kinder. Für die Begleitpersonen wurden Sitzgelegenheiten im Schatten erneuert.

Anfang des Jahres wurde mit dem Projekt gestartet, nun ist es abgeschlossen. „Der Spielplatz ist toll geworden“, sind sich Bürgermeister Lukas Michlmayr und SPÖ-Stadträtin Adelheid Schoberberger einig. „Man sieht, was mit guter Zusammenarbeit in Haag möglich ist“, kann sich Michlmayr auch einen Seitenhieb in Richtung Bürgerliste nicht verkneifen.

