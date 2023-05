Turnverein St. Valentin: Sissy Gansterer trat nach 22 Jahren zurück

St. Valentin Am vergangenen Freitag fand im Valentinum die Hauptversammlung des Allgemeinen Turnvereins St. Valentin 1911 statt. Viele Mitglieder und Ehrengäste, unter ihnen Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, waren gekommen, um einen besonderen Vereinsabend zu erleben.

Nach 46 Jahren im Vorstand, davon 22 Jahre als Obfrau, übergab Sissy Gansterer ihr Amt an Tochter Theresa. Sissy Gansterer hat in ihrer Amtszeit viel bewegt. Neben der Errichtung des

Vereinshauses am Hauptplatz und des Bewegungsraumes, konnte vor allem in den letzten Jahren ein enormer Mitgliederzuwachs verzeichnet werden und so zählt der Verein stolze 1.700 Mitglieder, davon 880 Kinder und Jugendliche.

Ihr Engagement ging aber über das Vereinsleben hinaus und so leistete sie auch einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in der Stadt. Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr überreichte ihr an diesem Abend als besonderen Dank die goldene Ehrennadel der Stadt St. Valentin. Außerdem wurde sie vom neuen Vereinsvorstand in Anerkennung ihrer Arbeit und ihres unermüdlichen Einsatzes zur Ehrenobfrau ernannt.

Tanz- und Gymnastikgruppe gegründet

Sissy Gansterer stand schon im Kindesalter als Primaballerina auf der Bühne. Ihre Musikalität hat sie von ihrem Vater Walter Postl geerbt, der als herausragender Geiger, Saxofonist und Bassist beim Salonorchester Melodia den Ton angab. Tanzen und Regieführung wurde Sissy in die Wiege gelegt. Als junges Mitglied des Allgemeinen Turnvereins 1911 gründete sie eine Tanz- und Gymnastikgruppe, die sich im Modern Dance große Verdienste erworben hatte.

Der neue Vereinsvorstand, an der Spitze Obfrau Theresa Gansterer, präsentierte sich nicht nur jung und mit viel Kraft, sondern überzeugt mit Kompetenz. Theresa Gansterer, beruflich im Bereich Bewegungsförderung für Kinder als Referentin und Dozentin im In- und Ausland, unter anderem für das luxemburgische Sport- und Bildungsministerium, tätig und Entwicklerin eines ganzheitlichen Bewegungskonzeptes und Leiterin ihres Zentrums für Bewegungsförderung und Entwicklungsbegleitung, steht künftig an der Spitze des größten Sportvereins der Region. Das neue Team hat viele Pläne und Ziele für die Zukunft und veranstaltet bereits am 1. und 2. Juli das St. Valentiner Familienfest in Kooperation mit der Stadtgemeinde.

Sissy Gansterer (links) gründete als junges Mitglied des Turnvereins eine Tanz- und Gymnastikgruppe, die sich im Modern Dance große Verdienste erworben hat. Foto: Fuchs

