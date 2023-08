St. Valentiner Lagerhaus setzt auf Sonnenenergie

Das Lagerhaus Amstetten errichtet am Standort St. Valentin eine neue Photovoltaik-Anlage. Solarmodule am Dach des Markts für Haus und Garten werden Strom im Ausmaß von 150 Kilowatt erzeugen. Damit realisiert das Unternehmen bereits sein neuntes Photovoltaik-Projekt und produziert zukünftig insgesamt 415 Kilowatt Sonnenstrom. Diese versorgen die jeweiligen Standorte mit sauberer Energie und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

„Nachhaltige Lösungen und die Reduktion des CO₂-Fußabdrucks liegen uns am Herzen. Wir haben es uns im Lagerhaus Amstetten zum Ziel gesetzt, immer mehr Standorte mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten. Damit leisten wir einen Beitrag für eine saubere Umwelt. Aktuell sparen wir 170 Tonnen CO₂ ein und werden diesen Wert durch unser neues Photovoltaik-Projekt in St. Valentin weiter ausbauen“, erklärt Lagerhaus-Geschäftsführer Gerhard Kamleithner.

Eine umweltgerechte Energieversorgung wird aber nicht nur in den unterschiedlichen Filialen, sondern auch bei den Tochterunternehmen Hütter in Greinsfurth und Rai-Technik in Steyr großgeschrieben. Hier ersetzte das Lagerhaus Amstetten die bisherigen Gasheizungen erst kürzlich durch Biomasseheizwerke.