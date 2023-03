Seitenstetten: Sichere Ausfahrt in die L88

Die Gemeinde erfüllt einen langjährigen Wunsch der Anrainer Am Aichfeld. Bislang können diese nur im Bereich gegenüber des Billa-Markts auf die vielbefahrene B122 ausbiegen. Die Ausfahrt ist unübersichtlich und daher auch mit Gefahr verbunden.

Nun ist die Gemeinde dabei, auf einem unbebauten Grundstück - die Widmung in Bauland wurde von der Behörde aufgrund der Nähe zu einem Geflügelhof vorerst untersagt – eine Gemeindestraße zu errichten. Sie wird allerdings nicht asphaltiert, sondern mit Asphaltrecycling befestigt. Auf dieser neuen Verbindung können die Anrainer der etwa 12 Häuser Am Aichfeld künftig nahe dem Lisec-Kreisverkehr gefahrlos in die Umfahrungsstraße L 88 ausfahren – an übersichtlicher Stelle. „Wir nutzen die Arbeiten auch gleich, um Glasfaser zu verlegen“, berichtet Bürgermeister Johann Spreitzer. Die neue Straße wird in den nächsten Wochen fertiggestellt.

