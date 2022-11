St. Valentin: Schulstraße ist nun eine „Schulstraße“

In der Schulstraße in Langenhart steht seit Kurzem ein neues Verkehrsschild, dessen Bedeutung vermutlich den wenigsten bekannt sein dürfte. Es weist darauf hin, dass die Schulstraße nun eine „Schulstraße“ im Sinne der jüngsten Novelle der Straßenverkehrsordnung ist.

Seit November gilt an Schultagen im Bereich zwischen der IMS Langenhart und der Volks- und Sonderschule Langenhart im Zeitraum von 7 bis 14 Uhr ein Fahrverbot. Einfahren in die Straße ist nur noch für Schulpersonal, Anrainer, Einsatzkräfte sowie die öffentlichen Linienbusse gestattet. Ausgenommen vom Fahrverbot sind auch Eltern und Angehörige von Schülern mit Beeinträchtigungen und Besucher der Schule, die etwa Termine für Lehrer-Eltern-Gespräche oder die ausdrückliche Erlaubnis der Schuldirektion haben. Nicht zum Kreise der Berechtigten zählen hingegen die privaten Bring- und Abholdienste durch Eltern- oder Familienteile. Diese Elterntaxis sind mit ein Grund, warum man sich überhaupt für die Einführung der „Schulstraße“ entschieden hat. „Diese einschneidende Maßnahme wurde notwendig, weil es in den letzten Jahren immer häufiger zu Verkehrsproblemen und auch gefährlichen Situationen mit Elterntaxis gekommen ist. Außerdem wurde der Linienbusverkehr regelmäßig behindert“, erklärt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr den Grund für die Maßnahme. Die Verordnung ist auch an die Polizei gegangen, extra Kontrollen wird es aber nicht geben. „Ich hoffe schon, dass sich die Leute an die Regel halten“, betont die Stadtchefin.

