Sigrid Horn: musikalisch geborgen im „Nest“

„Die erdrückende geopolitische Situation im Zusammenspiel mit Isolation, Rückzug aufs Private durch die Geburt ihres Kindes sind das Biotop, in dem diese Lieder gewachsen sind. Über allem steht die Hoffnung, das Überkommen, das Überstehen“, schreibt die Medienmanufaktur zu Sigrid Horns neuem Album „Nest“. Dieses ist am Freitag, 13. Oktober, erschienen, produziert von Bader Molden Recordings.

​Begleitet wird Sigrid Horn erstmals vom unüblich besetzten Streichquartett mit dem Namen „das Nest“: Stefanie Kropfreiter, Marlene Herbst (Bratschen), Ulla Obereigner (Geige) und Anna Aigner (Cello). Die Arrangements kommen von Felipe Scolfaro Crema, der an der Bruckner Uni Komposition und Jazz-Klavier studiert hat und sonst als Live-Musiker und Produzent umtriebig ist.

​Mit gefühlvoller Stimme und Chanson-ähnlichen Klängen regt das Album zum Nachdenken, Sinnieren, Innehalten an. Da lauscht man still, reflektiert, schaltet ab. „I wüs ned zerlegen. I wüs ned sezieren. Heit loss is gehn. Heit derf I fliagn“, singt Sigrid Horn. Es ist eine schöne Reise.

Sigrid Horn präsentiert ihr Album übrigens am 18. Oktober in der Tischlerei Melk.

Gemeinsam mit Felipe Scolfaro Crema veröffentlicht Sigrid Horn zum 45-jährigen Jubiläum der Volksabstimmung über das AKW Zwentendorf außerdem das Album „Paradies“. Zu Gast sind dabei Julia Lacherstorfer, SarahBernhardt, Ina Regen, Yasmo, Anna Mabo und Ernst Molden, deren Lieder allesamt für diesen Anlass geschrieben und zum ersten Mal aufgenommen wurden.