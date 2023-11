Acute Community Nurses ab 2024 in Haag

Die Einsatzzahlen im Rettungsdienst und Krankentransport und damit die Einlieferungen in die Kliniken und ambulanten Behandlungen steigen durch die Altersentwicklung der Bevölkerung sowie den Mangel an Allgemeinmedizinern und hochqualifizierten Kräften für die Hauskrankenpflege. In vielen Fällen liegen chronische oder akutpflegerische Probleme vor, die teilweise durch Versorgung vor Ort lösbar wären. Deshalb startete Notruf NÖ im Mai 2020 ein Pilotprojekt, bei dem sogenannte „Acute Community Nurses“ (ACN) – diplomierte Pflegekräfte, die auch Notfallsanitäter sind – eingesetzt werden und über den NÖGUS finanziert werden.

„Bei mehr als 5.500 Interventionen dieser Gesundheitsexperten im Jahr 2023 konnten über 4.000 Patientinnen und Patienten zuhause versorgt werden. Daher wird das Projekt stetig erweitert und neue Standorte eröffnet“, erklärt Christian Fohringer, der medizinische Leiter von Notruf NÖ. Fünf Standorte gibt es bereits in Niederösterreich, bis zu zehn weitere Standorte sollen in nächster Zeit in Betrieb gehen. Der nächste wird 2024 im neuen Sicherheitszentrum in Haag errichtet.

Rund um die Uhr im westlichen Niederösterreich im Einsatz

Bürgermeister Lukas Michlmayr, der früher selbst beim Roten Kreuz Haag tätig war, freut sich über das neue Angebot in seiner Gemeinde. „Die Integration der ACN im neuen Sicherheitszentrum wird positive Effekte bringen. Die Einsatzmannschaften sind dann auch im Dienstbetrieb vernetzt. Das bedeutet ein freundschaftliches Zusammenarbeiten im Einsatz und das bringt einen Vorteil für die ganze Region“, ist der Stadtchef überzeugt. Ein Raum des Roten Kreuzes wird für die Acute Community Nurses umfunktioniert, ein Garagenplatz war ohnehin noch frei. Die Nurses sollen das westliche Mostviertel mit einem Radius von 30 bis 40 Kilometern rund um Haag versorgen und sind rund um die Uhr im Einsatz.

Begeistert ist man auch beim Roten Kreuz. „Wir legen im Bereich des Rettungsdienstes größten Wert auf Zusammenarbeit und freuen uns, nun auch in Haag sozusagen Quartiergeber für das Projekt der Acute Community Nurses zu sein. Die Akutversorgung wird neu geordnet“, betont Dominik Binder, der Rotkreuz-Bereichsgeschäftsführer für das Mostviertel. Er sieht das Projekt als wichtige Entlastung für den Rettungsdienst und die Notärzte.

Personal wird noch gesucht

Fix ist, dass der Stützpunkt mit Eröffnung des Sicherheitszentrums in Betrieb gehen wird. Das Personal, also die Acute Community Nurses, gibt es aber noch nicht. „Wir haben ein Auto, aber wir suchen noch Leute“, bringt es Bürgermeister Michlmayr auf den Punkt. Gesucht werden sechs Personen. „Wir wissen, dass wir keine Personen finden, die jetzt schon in beiden Bereichen topausgebildet sind, aber man kann sich weiterbilden“, stellt der Stadtchef klar. Wer etwa in der Krankenpflege tätig ist, kann die Notfallsanitäterausbildung absolvieren.