Haager Wochenmarkt schlug voll ein

Ein Wochenmarkt war der größte Wunsch der Haager, den sie bei der Bevölkerungsumfrage im Rahmen des Stadterneuerungsprozesses äußerten. Dementsprechend groß war der Andrang bei der Premiere am vergangenen Samstag. So groß, dass manchen Standlern bereits nach zwei Stunden die Produkte ausgingen und sie noch für Nachschub sorgen mussten.

„Es war eine lange, intensive Zeit, wo wir an dem Projekt Wochenmarkt gearbeitet haben. Es ist eine tolle Veranstaltung geworden und auch das Wetter ist premierenwürdig“, erinnerte Bürgermeister Lukas Michlmayr bei der Eröffnung an die fast einjährige Vorbereitungszeit und freute sich über das Sonnenfenster am Vormittag. „Es ist schön, wenn so viele vorbeikommen und regionale Produkte mitnehmen. Sie sind vielleicht etwas teurer als in einem internationalen Geschäft, aber so stärken wir die Region. Deshalb freue ich mich, dass der Ansturm so groß ist“, betonte er. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von der Musikschule Fröhlich, gesegnet wurde der Markt von Pfarrer Helmut Prader.

Von Brot und Gebäck, über Fleisch und Wurst, Käse, Obst und Gemüse bis hin zu Honig und selbst-gestrickten Hauben reichte die Produktpalette bei den insgesamt 16 Ständen. Auch für Essen und Trinken vor Ort war gesorgt. Der Wochenmarkt findet nun das ganze Jahr über am Samstag von 8 bis 12 Uhr statt.

