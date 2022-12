Baubeginn für das neue Großprojekt im Tierpark Haag

Werbung

Im Herbst 2023 feiert der Haager Tierpark sein 50-jähriges Jubiläum. Pünktlich zu den Feierlichkeiten am 9. September soll auch das neue Highlight des Tierparks fertiggestellt sein. Die Gemeinde investiert nämlich 700.000 Euro in ein neues Gemeinschaftsgehege für Bär und Wolf.

Das Gehege wird insgesamt 7.000 Quadratmeter groß sein, wobei das reine Gemeinschaftsgehege 3.400 Quadratmeter umfassen wird. Sowohl Bären als auch Wölfe werden aber auch einen eigenen Bereich haben, in den sie sich zurückziehen können. Mit den Bauarbeiten wurde bereits begonnen, der Wassergraben ist schon ausgehoben. „Das ist eine riesige Lücke, die ausbetoniert wird“, schildert Geschäftsführer Lukas Michlmayr seinen ersten Eindruck von der „Riesenbaustelle“.

Neu wird 2023 aber nicht nur die Unterkunft für die Bären und Wölfe sein, sondern auch die zoologische Leitung, die sich um die Tiere im Tierpark kümmern wird. Insgesamt zehn Biologen und Zoologen hatten sich um die Stelle beworben, mit Barbara Forstner setzte sich die Favoritin durch. Die 27-Jährige übernahm im Vorjahr die Tierarztpraxis, die die Gemeinde im Zuge des Neubaus des Tierpark-Wirtschaftshofes miterrichtet hatte. Zudem sammelte sie bereits parallel zu ihrem Studium sechs Jahre lang im Rahmen von Praktika als Assistentin des scheidenden, zoologischen Leiters Karl Auinger Praxis im Haager Tierpark. Das war auch ausschlaggebend für ihre Bestellung. So war die vergangene Woche für Forstner gleich aus zweifacher Hinsicht eine erfreuliche Woche. Am Dienstag wurde sie Mutter einer Tochter, am Mittwoch machte sie der Gemeinderat dann zur neuen zoologischen Leiterin. „Sie war die einzige Bewerberin mit Tierparkerfahrung“, begründet Tierpark-Stadtrat Johann Kogler die Entscheidung.

