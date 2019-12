Lange hatte Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr für den Erhalt der Personenkasse am St. Valentiner Bahnhof gekämpft. Nun ist dieser Kampf verloren, aber es gibt eine Lösung, bei der Bahnkunden vermutlich nichts an persönlichem Service einbüßen werden.

„Unsere Planungen sehen vor, im ersten Quartal des neuen Jahres einen sogenannten „Bahnhofsgreißler“ im Bahnhof St. Valentin zu eröffnen. Dabei profitieren die Kunden gleich dreifach: Ticketkauf, längere Öffnungszeiten und umfangreiches Warenangebot“, beschreibt ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif die geplanten Änderungen.

Der bestehende Ticketschalter wird dabei durch den „Bahnhofsgreißler“ ersetzt werden, bei dem es nach wie vor auch ÖBB-Fahrkarten sowie Verbundtickets zu kaufen geben wird. Zudem wird es in diesem Geschäft verschiedenste belegte Backwaren sowie eine kalte und eine heiße Theke mit frischen Snacks to go geben. „Auch eine hochwertige Kaffeetheke ist Bestandteil des Konzepts sowie eine kleine, aber feine Auswahl an Lebensmitteln“, erklärt Seif.

Der neue „Bahnhofsgreißler“ soll, laut Seif, auch mit langen Öffnungszeiten an sieben Tagen in der Woche punkten.