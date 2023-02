St. Valentin: Love Kekse zum Valentinstag

Rund um den Valentinstag ranken sich weltweit Mythen und Sagen. Eines haben all die Erzählungen aber gemeinsam: Es handelt sich immer um Geschichten, die sich um Liebe, Frieden und Zusammenhalt drehen. Daher steht der Valentinstag in St. Valentin auch ganz unter dem Motto „Love & Peace“. So auch beim heurigen Valentinstagsprodukt.

Dass zum Valentinstag ein Produkt aus der Region als Geschenk vorgestellt wird, hat in der Stadt bereits Tradition. Die Palette reichte in den letzten Jahren von Schnäpsen über ein Parfüm bis hin zum Valentinsstoff und dem Valentiner Liebesbier. „Heuer haben Martina und Johannes Schneller Mostkekse nach einem alten Familienrezept kreiert“, verrät Stadtmarketing-Geschäftsführerin Doris Haider. Die junge Meisterkonditorin Martina und der Meisterbäcker Johannes packen die Kekse, die mit Most von Karl Halbmayr gebacken und mit Powidl gefüllt sind, in ein Glas und dem Produkt wurde der klingende Name „Love Keks“ gegeben.

Valentinstagsempfang erstmals im Valentinum

Zu kaufen gibt es die Kekse ab 7. Februar. Natürlich werden sie auch beim Empfang der Bürgermeisterin am Valentinstag präsentiert. Dieser Empfang fand 2020 zum letzten Mal statt und geht nach der Corona-Pause nun zum ersten Mal im neuen Veranstaltungszentrum über die Bühne. „Es freut mich sehr, dass wir den Valentinstag heuer im Valentinum feiern dürfen und dass wir wieder gesellig beisammen sein können. Es ist eine Bereicherung, wenn Menschen aus den verschiedensten Tätigkeitsfeldern zusammenkommen, und die Möglichkeit haben sich auszutauschen. So entstehen neue Kontakte und spannende Ideen“, erklärt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr.

Wie auch in den letzten Jahren darf das Valentinstagsmenü natürlich nicht fehlen. Am und rund um den Valentinstag werden in fünf Valentiner Gastronomiebetrieben fünf verschiedene Menüs angeboten. Mit dabei sind das Gasthaus Pillgrab, Hotel zur Post-Restaurant Rogl, Restaurant Wallner zum grünen Baum, Restaurant am Teich und Landzeit „Holiday“. Sternekoch Hubert Wallner wird dafür am Sonntag, 12. Februar, extra von Kärnten in seine Heimatstadt reisen und im elterlichen Betrieb von 10 bis 14 Uhr ein Dreigängemenü auf den Tisch zaubern.

