Crowdfarming. Der Begriff sagte Karin Metz bis Anfang März rein gar nichts. Das sollte sich bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg aber rasch ändern. Da kam die Haager Landwirtin mit einer Dame ins Gespräch, die sich für die Produkte des Bio-Kürbishofes ganz besonders zu interessieren schien. „Sie hat uns von der Crowdfarming-Idee erzählt und gemeint, dass unser Betrieb dafür optimal geeignet wäre. Und wir haben das Projekt gleich spannend gefunden“, erinnert sich Metz.

Ihren Ursprung hat die Idee, beispielsweise eine Pflanze zu adoptieren und die Ernte davon zu bekommen, in Spanien. Wird man Pate eines Orangenbaums, bekommt man seine Orangen. „Aber was können wir anbieten? Es macht wenig Sinn, Kürbisse zu verschicken“, schildert Metz die ersten Überlegungen. Entschieden hat man sich letztendlich für ein Package mit drei Kürbisprodukten.

Wer Kürbis-Pate werden will, kann dies über die Crowdfarming-Homepage werden. „Bei uns wird man um 48 Euro Pate von 60 Quadratmetern unseres Kürbisfelds“, verrät Metz die Details. Den Ertrag von rund 40 bis 60 Kürbissen, was ungefähr zweieinhalb bis vier Kilogramm Kürbiskernen entspricht, bekommen die Paten in Form von 600 Gramm Kürbiskernen natur, einem halben Liter Kürbiskernöl mit personalisiertem Etikett und drei Gläsern Bio-Kürbiskernpesto. „Die Kürbisse werden im September geerntet, weiter verarbeitet und im November werden die Pakete auf die Reise geschickt“, beschreibt Karin Metz den Ablauf.

Interessenten nicht nur aus der Region

Die Corona-Zeit wurde genutzt, um die Crowdfarming-Plattform mit Inhalten über den Mostviertler Betrieb zu füllen. „Jeder soll so viel erfahren, als ob er uns gut kennen würde“, erklärt Metz, dass Transparenz und Authentizität ganz besonders wichtig seien, um auf diesem Wege neue, interessante Kunden aus ganz Europa für sich gewinnen zu können. Und die Arbeit dürfte sich gelohnt haben, denn die Nachfrage ist bereits vorhanden. „Wir waren eine Woche online und hatten schon die ersten 25, die sich um eine Adoption beworben haben und es werden jetzt von Woche zu Woche mehr“, freut sich Metz über die Nachfrage.

Und die Interessenten kommen nicht nur aus der Region. „Es waren auch Deutsche dabei und eine gebürtige Österreicherin, die jetzt in Schweden wohnt und dort Kürbisprodukte nur schwer bekommen kann“, erklärt Metz. Besonders erfreut war man über den Besuch einer Schweizer Familie. Sie war auf der Durchreise und hatte den Kürbishof auf der Crowdfarming-Homepage entdeckt.