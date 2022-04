Kühle Klimaoase am Hauptplatz in St. Valentin

Werbung

Im Rahmen der Klimawandel-Anpassungsmodellregion Amstetten (KLAR!) werden Maßnahmen der Gemeinden zur besseren Anpassung an den Klimawandel gefördert. In St. Valentin hat man sich dafür entschieden, den Hauptplatz klima-fit zu gestalten. Am Montagnachmittag fand der Spatenstich für dieses Projekt statt. Die sogenannte Klimaoase St. Valentin, die entlang des Mühlbaches beim Raiffeisenparkplatz entsteht, soll dann im Sommer fertiggestellt sein.

Erste Pläne für eine derartige grüne Erholungsoase entstanden bereits im Jahr 2020. Nach einer pandemiebedingten Pause nahm das Projekt dann heuer wieder Fahrt auf und die Pläne wurden gemeinsam mit Landschaftsplaner Christian Winkler überarbeitet. „Es ist ein wunderschönes Projekt mitten im Zentrum“, freute sich Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr beim Spatenstich über den Baustart.

Landschaftsplaner Christian Winkler entwarf die St. Valentiner Klimaoase, die entlang des Mühlbaches beim Raiffeisenparkplatz entstehen wird. Foto: Grafik: Winkler

Besonderer Wert wird bei der Gestaltung der Klimaoase auf die Erhaltung des natürlichen Schattens der bestehenden Bäume sowie auf die Einbindung des Mühlbaches gelegt. „Es entsteht ein Rückzugsort im urbanen Raum. Das ist ein Vorzeigeprojekt und soll Vorbild sein für andere Gemeinden“, erklärte Ernsthofens Bürgermeister Karl Huber in seiner Funktion als Obmann-Stellvertreter des GDA.

Am Ufer des Mühlbaches wird ein kleiner Erlebnis-Spielplatz für Kinder mit einer Archimedes-Schraube und einer Sitztreppe gestaltet. Zudem werden weitere Sitzgelegenheiten mit Tischen und Wellenliegen zum Verweilen und Relaxen einladen. Große Hochbeete, deren Pflanzen vom Frühjahr bis zum Herbst durchblühen, sollen die Oase als Rückzugsort komplett machen.

„Der Baumbestand und der Bach konnten für das Projekt genutzt werden. Daher halten sich auch die Kosten in Grenzen“, erklärte Karl Huber. So schlägt sich das Projekt mit rund 50.000 Euro zu Buche. 10.400 Euro davon übernimmt die Klimawandel-Anpassungsmodellregion Amstetten. Außerdem wird das Projekt bei der Dorf- und Stadterneuerung eingereicht.

