Zwei Jahre hat es gedauert, bis die Widmungen für das acht Hektar große Grundstück und auch die naturschutzbehördliche Bewilligung endlich unter Dach und Fach waren. Am 28. Oktober bekamen Johann und Thomas Merkinger dann grünes Licht für ihren Freizeitpark. Und die beiden Geschäftsführer haben sich für das Millionenprojekt, das direkt neben ihrem Bauernhof in der Ramingdorfstraße entsteht, einen sportlichen Zeitplan zurechtgelegt: Bereits im Jänner will man die ersten Attraktionen in Betrieb nehmen.

Den Auftakt macht – der Jahreszeit entsprechend – die Eisstockhalle. „Bis vor drei Jahren haben wir immer eine Bahn neben unserem Haus aufgespritzt, aber zuletzt war das aufgrund der Temperaturen nicht mehr möglich. Und eine Eisstockhalle wollte ich eigentlich schon vor 15 Jahren machen“, erklärt Johann Merkinger. Vier Bahnen werden sich in der Halle befinden, die in vier Zeitblöcken von 9 bis 21.30 Uhr nutzbar sein werden.

Angeschlossen an die Eisstockhalle ist auch ein Gastronomiebetrieb, der die ganze Woche über von 6 Uhr früh bis spät am Abend durchgehend geöffnet sein wird. Ebenfalls im Jänner eröffnet wird die Ziesel-Offroadstrecke. Für die mit Raupen ausgestatteten E-Fahrzeuge, die bis zu 30 Stundenkilometer erreichen können, wird auf 6.000 Quadratmetern ein Rundkurs mit Steilkurven und Hügeln sowie ein Geschwindigkeitsparcours errichtet.

Fußball in allen möglichen Varianten

„Wir sind die Zweiten in Österreich, die die Ziesel anbieten“, ist Thomas Merkinger stolz auf den vorerst aus fünf Fahrzeugen bestehenden Fuhrpark. Bereits Kinder ab 6 Jahren dürfen mit den Gefährten am Parcours ihre Runden drehen. Geeignet sind sie auch für Rollstuhlfahrer, denn „zum Steuern muss man nur die rechte Hand bewegen können“, schildert Merkinger. Die Ziesel sind auch für den Verkehr zugelassen und können für Touren gemietet werden. Dafür ist jedoch ein Führerschein Voraussetzung.

Das Angebot, das ab Anfang April dazukommt, hat einen großen Schwerpunkt: Fußball. Hauptattraktion wird dabei ein fünfeinhalb Hektar großer Fußballgolf-Platz mit 18 Bahnen, die zwischen 50 und 250 Meter lang sind, sein. „Fußballgolf ist eine neue Sportart, die aus Schweden kommt und erst seit fünf Jahren in Österreich bekannt ist“, sagt Johann Merkinger, der früher selbst aktiver Fußballer war.

Der Ball muss hierbei wie beim Golf mit so wenigen Schüssen wie möglich in ein Ziel gebracht werden. Wie beim Minigolf gilt es dabei aber auch einige Hindernisse zu überwinden. Wem Fußballgolf allein nicht genügt, der kann in Behamberg künftig auch noch andere ungewöhnliche Fußballvarianten ausprobieren. In einem Funpark wird es als Draufgabe nämlich noch drei 7x4 Meter große Felder für Fußballbillard und eine sechs Meter große Scheibe für Fußballdart geben.

Befürwortet wird das innovative Privatprojekt auch seitens der Gemeinde. „Der Freizeitpark ist ein zusätzliches Freizeitangebot für die Behamberger und etwas Besonderes, das auch Leute aus der Umgebung anziehen wird“, ist Bürgermeister Karl Josef Stegh überzeugt. 50.000 Besucher im ersten Jahr haben sich die Merkingers jedenfalls zum Ziel gesetzt.