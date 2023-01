Fünf Haager des Jahres gekürt

Werbung

In der Mostviertelhalle fand am Mittwochabend der Neujahrsempfang statt. Zu den Ehrengästen zählten dabei Landtagsabgeordneter Anton Kasser in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr, Stadtpfarrer Helmut Prader und Bürgermeister aus den Nachbargemeinden. „Der Neujahrsempfang ist dazu da, um Danke an alle für das Jahr 2022 zu sagen. Wir wollen die Menschen vor den Vorhang holen, die mehr tun, als sie müssen, und im Hintergrund wertvolle Arbeit verrichten“, unterstrich Bürgermeister Lukas Michlmayr in seiner Ansprache.

Ehrungen für helfende Menschen

Fünf Gemeindebürger wurden als Haager des Jahres ausgezeichnet. Bernhard Teichmann, Eva Lubowski und Monika Schimbäck nahmen 2015 erstmals Flüchtlingsfamilien aus Syrien auf. In den darauffolgenden Jahren kamen noch Afghanen und Ukrainer hinzu. Sie unterstützten sie bei Behördengängen und organisierten Sprachcafés, Lerncamps, Kurse und Aktivitäten. Auch Liliya Heßler wurde als Haagerin des Jahres ausgezeichnet. Die Schneiderin stammt aus der Ukraine und wurde für ihren Einsatz für Flüchtlinge aus ihrem Heimatland geehrt. Eine weitere Auszeichnung ging an Eva Roob, seit 2012 pensionierte Pflegerin im Klinikum Steyr. Während der Corona-Krise kehrte sie zur Unterstützung der Pflegekräfte auf die Intensivstation in Steyr zurück.

Abschließend wurden goldene Ehrennadeln und Ehrenringe an ausgeschiedene Gemeinderäte verliehen. Eine goldene Ehrennadel erhielten Margit Gugler, Hermine Freitag, Elke Reisenhofer, Johann Feuerhuber und Michael Reitmayr. Eine weitere goldene Ehrennadel ging an Erwin Scharfmüller für seine 40-jährige Tätigkeit als Obmann beim ASKÖ Haag. Anna Mayrhofer erhielt den goldenen Ehrenring mit Datum für ihre zwanzigjährige Tätigkeit. Stefanie Piswanger wurde Dank und Anerkennung für ihre zweijährige Tätigkeit im Gemeinderat gezollt.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.