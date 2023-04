Behamberg: Ratschenkinder waren wieder unterwegs

Am Karfreitag und Karsamstag waren in Behamberg wieder die Ratscherkinder mit Begleitpersonen unterwegs. Insgesamt waren es 25 Kinder in neun Gruppen. Sie wurden von den Leuten sehr nett aufgenommen und erhielten für diese Aktion auch Spenden, die für die Ministranten verwendet werden. Die Gruppeneinteilung der Ratscherkinder lag wieder in den Händen von Josef Oberradter.

Ab dem Gloria der Gründonnerstagsliturgie schweigen die Glocken und die Orgeln. Dem Volksglauben nach fliegen sie nach Rom und kehren erst zum Gloria in der Osternacht zurück.

