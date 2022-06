ÖAMTC-Zweigverein Haag: Engelbert Maiss ist Ehrenobmann

Werbung

16 Jahre lang führte Engelbert Maiss die Geschicke des ÖAMTC-Zweigvereins Haag. Bei der Generalversammlung Ende Mai wurde mit Franz Drescher von der Sektion Wolfsbach sein Nachfolger gewählt.

Maiss, der 2006 die Obmannschaft von Ernst Huber übernommen hatte, präsentierte bei der Generalversammlung in der Haager Mostviertelhalle einen umfangreichen Tätigkeitsbericht. Als eine der ersten Aktionen wurde gemeinsam mit der Haager Faschingsgilde der beliebte Karneval wieder eingeführt, der vom ÖAMTC finanziell unterstützt wurde. Einer der Höhepunkte waren auch die Seifenkistenrennen über den Grothe-Berg, die von 2006 bis 2010 durchgeführt wurden. Anlässlich der Feierlichkeiten „75 Jahre Haag, 975 Jahre Pfarre Haag“ organisierte der ÖAMTC einen großen Blumenkorso im Rahmen des Haager Volksfestes.

Segnungen und große Hilfe beim Volksfest

In den umfangreichen Jahresprogrammen fanden sich auch immer wieder viele Mitgliederausflüge (beispielsweise zu Med Austron (Wiener Neustadt), zum Semmering-Basistunnel in Gloggnitz oder in viele Gegenden quer durch Österreich). Seit 2015 hielt der ÖAMTC-Zweigverein Haag jährlich Fahrzeugsegnungen beziehungsweise Christophorusmessen ab. Stark eingebracht hat sich das ÖAMTC-Team in den letzten Jahren auch immer beim Haager Volksfest (Unterstützung bei der Steyr-Traktoren-Weltrekordkolonne, Vespa-Treffen, Cabrio-Treffen, 500er-Puch- und Fiat-Treffen, Opel- und Harley-Treffen). Besonders war auch das Landesfeuerwehr-Jugendtreffen, an dem sich die Sektion Wolfsbach 2015 unterstützend beteiligte. Über 12.000 Jugendliche nahmen an dem Treffen teil. Für seine Tätigkeiten wurde Engelbert Maiss bei der Generalversammlung zum Ehrenobmann ernannt.

Viele Ideen hat auch der neu gewählte Obmann Franz Drescher. So wird beispielsweise der Schwerpunkt auf die Verkehrssicherheit gelegt. Für nächstes Jahr sind daher unter anderem E-Bike-Kurse für Senioren in Planung. Zudem gibt es am 17. September im Rahmen des Haager Volksfestes einen Stand, bei dem kostenlos Fahrräder überprüft werden. Weiters gibt es an diesem Tag eine Vorführung von ÖAMTC-Kindersitzen.

