FF Pinnersdorf: Stöffelbauer neu im Kommando

Erst im Jahr 2021 wurde das Kommando der FF Pinnersdorf gewählt und mit einem neuen Kommandanten und Stellvertreter neu aufgestellt. Diese Konstellation hielt knapp zwei Jahre.

Als der stellvertretende Kommandant Harald Hartinger letztes Jahr seinen Rücktritt bekannt gab, war das für das Kommando ein Schock. Der frischgebackene Vater wolle zukünftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. „Als Vater ist das für mich natürlich nachvollziehbar, für das Kommando kam das allerdings überraschend“, erzählt Kommandant Karl Waidhofer. So standen vergangenen Freitag bei der alljährlichen Jahreshauptversammlung wieder Neuwahlen auf dem Programm. Drei sehr motivierte Kandidaten stellten sich zur Wahl des stellvertretenden Kommandanten. Der 34-jährige Johannes Stöffelbauer konnte sich schlussendlich mit 53,3 Prozent der abgegebenen Stimmen durchsetzen. Er tritt sein Amt ab sofort an und wurde noch am selben Abend zum Oberbrandinspektor befördert. „Die Feuerwehr funktioniert nur miteinander“, erklärt der frischgewählte stellvertretende Kommandant, für den eine gute Zusammenarbeit im Hauptfokus steht. Stöffelbauer beginnt nun die notwendigen Ausbildungen in der Feuerwehrschule, die für sein neues Amt notwendig sind.

