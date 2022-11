Neue Leitung bei der LJ Bezirk Haag

In diesem Jahr fand die Generalversammlung des Landjugendbezirkes Haag im Gasthaus Rohrauer in Haidershofen statt. Die Landjugendkapelle „Voigas-Partie“, unter der Leitung von Jakob Schreiner, umrahmte die Veranstaltung musikalisch.

Nach emotionalen Dankesworten der scheidenden Bezirksleitung, Christina Pillgrab und Michael Kaltenbrunner, sowie einem Tätigkeitsbericht in Form einer Fotopräsentation wurden die Neuwahlen durchgeführt. An die Spitze des Landjugendbezirkes Haag wurden David Eglseer aus St. Pantaleon-Erla als Obmann und Elisabeth Reißner aus Ernsthofen als Leiterin gewählt.

Ebenso standen Gratulationen zu den außergewöhnlichen Leistungen der Pflüger bei diversen Entscheiden im heurigen Jahr auf dem Programm. Besonders stolz ist die Landjugend auf Leopold Aichberger, der bei der Pflügerweltmeisterschaft in Irland Vizeweltmeister in der Kategorie Grasland wurde.

Weiters wurden Leistungsabzeichen in den Kategorien Bronze, Silber und Gold sowie „OnTOP“-Zertifikate verliehen. Diese werden an besonders engagierte Mitglieder vergeben, die am Bildungsprogramm der Landjugend Niederösterreich teilgenommen haben.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.