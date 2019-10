Am Gebäude der NMS Ramingtal nagt der Zahn der Zeit. Die Schule wurde vor 40 Jahren errichtet und schreit nach einer Sanierung. Die ist aber nicht so einfach umzusetzen, denn in der Schulgemeinde sind insgesamt fünf Gemeinden aus zwei Bundesländern vertreten, die an einem Strang ziehen müssen.

Vierzig Prozent der Schüler kommen aus den oberösterreichischen Gemeinden St. Ulrich und Maria Neustift, 60 Prozent aus St. Peter, Behamberg und Weistrach.

„Wir bekommen Unterstützung für die niederösterreichischen Kinder. Das Land sagt aber, dass für die oberösterreichischen Kinder Oberösterreich sorgen muss. Weil von oberösterreichischer Seite aber lange keine Rückmeldung bezüglich Sanierung gekommen ist, wurde der Bau nicht angegriffen“, erklärt Behambergs Bürgermeister Karl Josef Stegh. Über zehn Jahre habe man immer wieder neue Konzepte vorgelegt, um die Nachbarn ins Boot zu holen.

In letzter Zeit sei man nun auf einem guten Weg, ist Stegh froh, denn der Sanierungsbedarf ist mittlerweile enorm. „Vor allem thermisch ist viel zu tun. Es gibt zum Beispiel noch alte Alu-Fenster, bei denen es reinzieht und eine Betonfassade, die nicht gedämmt ist und nicht mehr dem Stand der Zeit entspricht. Außerdem ist der Boden im Turnsaal schon fast gefährlich“, verrät Stegh.

Sanierungsbeschluss als öffentliches Zeichen

Damit die Schüler der NMS Ramingtal nicht nach Steyr abwandern, möchten die niederösterreichischen Gemeinden den Schulstandort unbedingt erhalten.

St. Peter fasste daher als Standortgemeinde bereits im Sommer einen Grundsatzbeschluss für eine Sanierung, Behamberg zog nun nach. „Nachdem sich die Gemeinderäte vor Ort vergewissert haben, haben wir in der letzten Gemeinderatssitzung den Beschluss gefasst. Wir wollen damit ein öffentliches Zeichen setzen“, hofft Stegh auf Nachahmer in den drei noch fehlenden Gemeinden.

Baumeister Erwin Hackl aus Ertl wurde jedenfalls schon mit der Erstellung eines Konzepts beauftragt. Erneuert werden sollen unter anderem die Fassade, die Fenster, die Sanitäranlagen, die Beleuchtung, die Küche und der Boden in der Turnhalle. Das Konferenzzimmer und einige Säle wie etwa der Physiksaal sollen umgebaut und ein Aufzug eingebaut werden.

Mit einer Umsetzung ist frühestens nach dem Schuljahr 2020/21 zu rechnen. Die Sanierung wird sich in Summe auf rund 3,4 Millionen Euro belaufen. „Aus den letzten fünf Jahren wird ein Schlüssel errechnet, nach dem die Kosten pro Kopf auf die Gemeinden aufgeteilt werden“, erklärt Stegh.