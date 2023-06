Amstettner Stimmen zum NÖ Hundepass: „Schritt in richtige Richtung“

In der Stadtgemeinde Amstetten gibt es 1.150 Hundebesitzer und 1.300 angemeldete Hunde. 35 davon sind Listenhunde. Die häufigsten Hunderassen sind Chihuahua, Labrador, Golden Retriever und Mischlinge. Bei der Anmeldung ist nun auch eine Bestätigung über eine bestehende Haftpflichtversicherung (mindestens 725.000 Euro pro Hund) vorzuweisen.

Das Halten von mehr als zwei Hunden mit erhöhtem Gefährdungspotenzial und/oder auffälligen Hunden (Listenhunde) in einem Haushalt ist seit 1. Juni verboten. Ebenso ist nun das Halten von mehr als fünf Hunden in einem Haushalt verboten. Wer schon vor Juni 2023 mehr als fünf Hunde hatte, muss jedoch keinen abgeben.

Züchter oder Welpen bis zum achten Lebensmonat sind von dieser Regelung ausgenommen. Für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial bzw. auffällige Hunde muss statt der bisherigen „Sachkunde für Listenhunde“ die neue „erweiterte Sachkunde“ nachgewiesen werden. Diese besteht aus einem theoretischen Teil von vier Stunden und einem praktischen Teil von sechs Stunden.

Strafausmaß geht bis 10.000 Euro

Alle anderen Hundehalter müssen die dreistündige allgemeine Sachkunde nachweisen (bisher war in Niederösterreich ansonsten keine Ausbildung notwendig). Alle ab 1. Juni neu angeschafften Hunde sind vom Hundehalter unverzüglich bei der Gemeinde zu melden. Wer sich nicht an die neuen Bestimmungen hält, kann laut Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer Strafen von bis zu 10.000 Euro ausfassen. Bei leichteren Vergehen drohen Strafen von bis zu 7.000 Euro.

Gernot Kellner, Obfrau-Stellvertreter vom ÖRV HSV Amstetten, hält den allgemeinen Sachkundenachweis für Hundebesitzer, die zum ersten Mal einen Hund haben, für eine gute Sache. „Man erfährt, was auf einen zukommt und welcher Typ Hund zu einem passt. Manche haben einen Schäferhund, weil er ihnen so gefällt, obwohl ein Chihuahua viel besser zu ihnen passen würde“, meint er. Auch andere Dinge wie die Tierarztkosten erfährt man im Kurs.

Katharina Puchebner, Obfrau der Hundeschule ÖGV Mostviertel, sieht die Dinge ähnlich. „Grundsätzlich halte ich das neue Gesetz für einen Schritt in die richtige Richtung“, sagt sie. Dennoch gebe es Verbesserungsbedarf. Wichtig sei nämlich, parallel zur Theorie, die im Optimalfall vor dem Hundekauf geschieht, praktisch mit Hunden zu arbeiten. „Ein Hund sollte so früh wie möglich sozialisiert und an andere Hunde, Menschen und Alltagssituationen gewöhnt werden, damit er gesellschaftsfähig wird“, meint Puchebner.

In der Hundeschule ÖGV Mostviertel findet der erste Termin für den allgemeinen dreistündigen Sachkundenachweis am 8. Juli gemeinsam mit der Tierarztpraxis Hehenberger statt.