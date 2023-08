Blau-gelbes Schulstartgeld: 1,7 Millionen Euro für Bezirk Amstetten

Der NÖAAB freut sich, dass auch in diesem Jahr ab dem 16. August 2023 das blau-gelbe Schulstartgeld wieder unter www.noe.gv.at beantragt werden kann. Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge in Niederösterreich haben Anspruch auf eine finanzielle Unterstützung von 100 Euro, um Familien in der kostenintensiven Zeit des Schulstarts zu entlasten.

„Wir als NÖAAB verstehen die Herausforderungen, denen Familien beim Schulstart gegenüberstehen, nur zu gut. Das Schulstartgeld ist eine wichtige Maßnahme, um Eltern und Erziehungsberechtigte in Niederösterreich in dieser Zeit zu unterstützen", betont NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister. „Unsere Familien sollen wissen, dass wir an ihrer Seite stehen und sie in dieser entscheidenden Phase des Schuljahrs nicht alleine lassen“, führt Teschl-Hofmeister weiter aus.

NÖAAB-Bezirksobmann und Bürgermeister der Stadt Haag, Lukas Michlmayr, unterstreicht die Bedeutung dieser Initiative: „Das blau-gelbe Schulstartgeld ist ein Beitrag, um Bildungsgerechtigkeit zu fördern und gleiche Chancen für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge zu gewährleisten. Wir setzen uns für eine bessere Zukunft unserer jungen Generation ein, und dazu gehört auch die finanzielle Unterstützung zu Beginn des Schuljahrs.“

Lukas Michlmayr will Bildungsgerechtigkeit fördern und gleiche Chancen für alle Schülerinnen und Schüler gewährleisten. Foto: Wolf

Im Bezirk Amstetten sind bis zu 1,7 Millionen Euro vorgesehen, um die lokalen Familien zu unterstützen und sicherzustellen, dass der Schulstart für alle Schüler und Lehrlinge in der Region reibungslos verläuft. Das Schulstartgeld kann ab 16. August beantragt werden.