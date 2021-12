Herbergsuche mit gutem Ende in Ernsthofen

2015 vor dem Bürgerkrieg in der Heimat geflüchtet, muss eine fünfköpfige Familie nun aufgrund des geplanten Abrisses der derzeitigen Unterkunft bis zum Jahresende aus ihrer Ernsthofner Bleibe ausziehen. Nur wohin? So klopfte die Familie auch an die Tür der Pfarre Ernsthofen und die Herbergsuche fand letztendlich ein positives Ende.

Viele Helferinnen und Helfer innerhalb und außerhalb der Pfarre hatten sich in den letzten Monaten umgehört, haben gefragt und gebeten, viele Türklinken wurden geputzt. Aber ohne Erfolg. Leistbarer Wohnraum ist in einer angehenden Speckgürtel-Gemeinde rar. Im Zuge der Suche kam auch der leer stehende Pfarrhof ins Gespräch. Aufgrund der Raumaufteilung und der teilweise sehr desolaten Fenster, die dringend getauscht werden müssen, wurde diese Lösung zunächst als wenig geeignet verworfen. Was aber kann eine Pfarrgemeinde tun, wenn sich gerade vor Weihnachten die Geschichte von Betlehem vor der eigenen Tür wiederholt? Wie der Stall von Betlehem damals, ist der Pfarrhof heute der letzte Ausweg für eine Familie, die in ihrer Not dringend eine Herberge sucht. So entschied der Pfarrgemeindevorstand mit großer Mehrheit, die Tür des seit dem Ableben von Prälat Gilbert Vogt 2019 verwaisten Pfarrhofs zu öffnen, diese Mitbürger aufzunehmen und ihnen eine neue Heimat zu geben.

Pfarrer Herbert Reisinger ist zufrieden mit dieser Lösung: „Ich bin verantwortlich für fünf Pfarrgemeinden, einige haben leer stehende Pfarrhöfe, teils schon seit Jahrzehnten. Allein schon deswegen bin ich sehr froh, dass es der Pfarre Ernsthofen gelungen ist, ihre Immobilie wieder mit Leben zu erfüllen. Prälat Gilbert Vogt wird vom Himmel wohlwollend diese Entwicklung verfolgen. Es ist mir ein großes Anliegen, dass die Liegenschaften genutzt werden. Wir beten in den Gottesdiensten immer wieder für Menschen in Not, auch für flüchtende. Nun ergab sich die Chance, Gebete in Taten umzusetzen.“

Die Pfarre Ernsthofen wird auch weiterhin ihr Büro im Pfarrhof betreiben. „Dadurch kann eine neue Gemeinschaft entstehen. Geben wir ihr die Chance zu wachsen“, erklärt Reisinger. Auch das Lehrerteam der direkt benachbarten Volksschule unterstützt diese Initiative voll und ganz.