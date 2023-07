Musikschüler brillierten beim Abschlusskonzert

66 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Oberes Mostviertel können auf besonders aufregende Wochen zurückblicken. Schließlich standen die theoretischen und praktischen Hauptfachprüfungen auf dem Programm: 39 erste Übertrittsprüfungen, 20 zweite Übertrittsprüfungen und sieben Abschlussprüfungen. Die Kinder und Jugendlichen meisterten die Herausforderung mit Bravour. 18 von ihnen schlossen mit ausgezeichnetem Erfolg ab.

Höhepunkt waren die beiden Abschlusskonzerte im Saal der Musikschule Haag. Zuerst spielten Marlene Gundendorfer aus St. Valentin an der Oboe, Magdalena Haider aus Strengberg am Hackbrett und Petra Tomschi aus Haag an der Querflöte. Das Programm spannte einen abwechslungsreichen Bogen von großen Komponisten wie Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart bis zu modernen Stücken von Luc Grethen und Hannah Kritzinger.

Nach den drei Musikschülerinnen spielten Matthias Hochwallner aus Haag am Schlagwerk, Sonja Höglinger aus St. Valentin am Tenorhorn, Benjamin Huber aus St. Pantaleon-Erla am Flügelhorn und Martin Wallner aus St. Valentin ebenfalls am Flügelhorn das zweite Abschlussprüfungskonzert dieses Schuljahrs. Höglinger, die letztes Jahr ihre Abschlussprüfung an der Posaune mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden hatte, eröffnete es mit einem Posaunenquartett.

Überzeugten die Prüfungskommission ebenso wie das Publikum von ihrem Talent: Matthias Hochwallner (Schlagwerk), Sonja Höglinger (Tenorhorn), Martin Wallner (Flügelhorn) und Benjamin Huber (Flügelhorn). Foto: Musikschule Oberes Mostviertel

Sonja Höglinger, Marlene Gundendorfer und Magdalena Haider schlossen ihre Abschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Petra Tomschi, Benjamin Huber, Martin Wallner und Matthias Hochwallner freuten sich über einen sehr guten Erfolg.