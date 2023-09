Neuer Fahrradstützpunkt in St. Pantaleon-Erla

Fahrradfahren boomt: Immer mehr Menschen nutzen für ihre täglichen Arbeitswege und in ihrer Freizeit das Rad als Fortbewegungsmittel. Um den Trend zur aktiven und nachhaltigen Zweiradmobilität weiter voranzutreiben, braucht es Anreize und die richtigen Maßnahmen. In Kooperation mit dem Land Niederösterreich unterstützt der ÖAMTC daher zahlreiche Gemeinden mit kostenlosen Radreparatursäulen an frequentierten Plätzen, um die regionale Infrastruktur für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer zu stärken.

Vor Kurzem wurde der neue ÖAMTC-Fahrradstützpunkt in St. Pantaleon-Erla eröffnet: Die 1,4 Meter hohe Service-Station beim Kindergarten in der Ringstraße verfügt über eine praktische Aufhängevorrichtung und ist mit Druckluft und Werkzeug, etwa Inbus- oder Schraubenschlüssel, ausgestattet. Kleinere "Wehwehchen" am Bike können hier jederzeit schnell und einfach selbst behoben werden.

„Der Stützpunkt bietet die Möglichkeit, Fahrräder rasch und unkompliziert zu servicieren“, freut sich Vizebürgermeister Josef Alkin über die neue Radreparatursäule in seiner Gemeinde. „ Mit der ÖAMTC-Servicestation gelingt es uns, das Radfahren wiederum ein Stück weit komfortabler zu machen."

Johannes Biringer, stellvertretender Leiter am ÖAMTC-Stützpunkt in Amstetten, ergänzt: "Wenn einmal die Luft ausgeht oder nicht mehr alles rund läuft, schafft unsere Radreparatursäule schnelle Abhilfe. So können kleinere Pannen unmittelbar selbst behoben werden – ganz ohne komplizierte Umwege und Kosten. Wir freuen uns, dass wir mit unserem neuen Fahrradstützpunkt einen Beitrag zur Stärkung der hiesigen Rad-infrastruktur leisten können." Weiters gibt Biringer den Hinweis: "Wenn man eine Panne am Fahrrad einmal nicht selbst beheben kann, einfach über die Notrufnummer 120 oder die ÖAMTC-App Hilfe anfordern und unsere Pannenfahrerinnen und Pannenfahrer helfen selbstverständlich aus der Patsche."

Die ÖAMTC-Fahrradstützpunkte sind eine Erweiterung der breiten Palette an Club-Services für Radfahrende: Dazu zählen etwa der kostenlose Fahrrad-Check, das Fahrradservice und die Überprüfung von gebrauchten E-Bike-Akkus an den ÖAMTC-Stützpunkten, mobile Pannenhilfe für Radfahrer, kostenlose E-Bike-Kurse in zahlreichen Gemeinden oder auch das vielfältige Fahrradsortiment in den ÖAMTC-Shops an den Stützpunkten.