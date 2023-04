Erstmals eine Frau an der Spitze

Die Generalversammlung des ÖAMTC-Zweigvereins St. Valentin, die am Freitag im Hotel Restaurant Pillgrab abgehalten wurde, stand ganz im Zeichen einer Persönlichkeit: Langzeitobmann Harald Winninger legte sein Amt, wie bereits vor Jahren angekündigt, in jüngere Hände.

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte fiel die Wahl mit Christine Sigmund auf eine Frau. Sie ist ebenfalls eine bewährte Langzeitmitarbeiterin und wurde einstimmig zur Obfrau gewählt. Stellvertreter sind Erich Grandl und Peter Ennikel. Winninger wurde am Ende der Versammlung einstimmig zum Ehrenobmann ernannt, verbleibt aber als Kassier im Vorstand. In all den Jahren hat Winninger den ÖAMTC-Zweigverein von 326 (1997) auf heute 1.069 Mitglieder ausgebaut. Somit ist er der mitgliederstärkste Verein in St. Valentin.

Die Ehrung von Mitgliedern stand ständig auf der Agenda von Hauptversammlungen, so auch diesmal für 30, 40, 50, 55 und 70 Jahre Mitgliedschaft. Friedrich Swaton und Stefan Pallinger wurden für 70 Jahre ausgezeichnet.

