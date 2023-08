Gemütlicher Ausflug nach Lunz

Der Ausflug des ÖAMTC ZV Stadt Haag führte für die 45 Teilnehmer zuerst mit dem Bus nach Kienberg, wo sie in den „Ötscherland Express“ einstiegen, der sie nach rund zwei Stunden ans Ziel in Lunz am See brachte. Nach dem Mittagessen im Gasthof Zellerhof ging es zum See, wo einige eine Wanderung oder eine Bootsfahrt unternahmen. Anschließend ging es wieder mit dem Bus nach Petzkirchen zum gemütlichen Ausklang auf der „Kreuzer Alm“. Alles 45 Teilnehmen waren begeistert von diesem Tag und freuen sich schon auf den nächsten Ausflug am 28. Oktober nach Wien zum Kaberett Simpl.