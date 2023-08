Schienenarbeiten führen zu Fahrplanänderungen auf der Weststrecke

Die Weststrecke ist die wichtigste Zugverbindung Österreichs. Obwohl sie nur zehn Prozent des Schienennetzes in Österreich ausmacht, fahren trotzdem ein Drittel aller Züge dort. Um die Sicherheit im Zugverkehr zu gewährleisten, stehen bei den ÖBB wieder Bauarbeiten an. Betroffen davon ist auch der Bahnhof in St. Valentin, wo es zwischen 28. August und 11. September zu einer Teilsperre der Strecke von St. Valentin bis Linz kommt. Es werden Weichen abgetragen, neue Gleise verlegt und das Schotterbett gereinigt. Dafür wurden rund 7,9 Mio. Euro investiert.

Generell sind vom 12. August bis 11. September Fahrplanänderungen auf der gesamten Weststrecke vorgesehen. Betroffen sind sowohl der Nah- als auch der Fernverkehr. Auf der Strecke von Flughafen Wien bis Bregenz kommt es zu geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten, sowie auch von Flughafen Wien nach Graz. Außerdem kommt es bei Verbindungen nach Dortmund, Frankfurt und Hamburg zu Änderungen. Betroffen sind zudem einzelne Nachtzüge von Wien nach Bregenz.

Die Einschränkungen im Nah- und Regionalverkehr beziehen sich auf die Verbindung von St. Pölten bis Pöchlarn. Hier kommt es vom 12. bis 27. August zum Schienenersatzverkehr für Züge der Linien R52 sowie einem Zug der Linie REX57. Planabfahrt in Pöchlarn ist 7:23 Uhr. Geänderte Fahrpläne und Ausfälle einzelner Züge gibt es vom 28. August bis 10. September von St. Valentin nach Linz. Weiters besteht in diesem Zeitraum von St. Valentin bis St. Nikola-Struden Schienenersatzverkehr für alle Züge.