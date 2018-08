Kultourvereinsobmann Michael Daurer war über das ausverkaufte Konzert sehr erfreut und betonte, dass es der Beitrag zu 700 Jahre Oed-Öhling sei. Martin Pfeiffer, Stefan Rußmayr, Alois und Leo Röcklinger spielten ihr aktuelles Programm „OHRakel – vokale Prophezeiungen“.

Seitens des Kultourvereins wurden die Besucher mit kalten Getränken und Kulinarium verwöhnt. Übrigens feiern die "Vierkanter" am 25. August am Sportplatz in Biberbach ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Monsterprogramm, Feuerwerk und vielen Highlights.