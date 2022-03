Sicherheitszentrum Haag: Baubeginn ist für heuer geplant

Werbung

Bereits vor zehn Jahren fanden unter Bürgermeister Josef Sturm erste Gespräche über die Errichtung eines Blaulichtzentrums statt. Auf die Suche nach passenden Flächen sowie die Durchführung einer Projektstudie folgte im Jahr 2018 der Grundstücksankauf unterhalb des Seniorenzentrums. Bis zur finalen Planung im Jahr 2021 gab es diverse Planentwürfe. Dabei wurden die Planungstätigkeiten vonseiten des Roten Kreuzes von einer eigenen Immobilien-GmbH begleitet, die nur Rotkreuz-Häuser plant.

Baubeginn des Millionenprojekts soll noch heuer im Herbst sein. Somit freuten sich Feuerwehrkommandant Andreas Zöchlinger und der Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Stadt Haag, Dieter Weitenthaler, das Großprojekt auf eindrucksvolle Art und Weise der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen. Mittels einer 3D-Visualisierung, die vom Planungsbüro Erwin Hackl erstellt wurde, konnte das gesamte Gebäude mit allen Ansichten samt Außenanlagen gezeigt werden. Anhand detaillierter Grundrisspläne erklärten beide Einsatzorganisationen ihre jeweiligen Bereiche. Entlang der Badgasse, wo das Sicherheitszentrum erbaut wird, sind im hinteren Bereich getrennte Zufahrten für die herannahenden Einsatzkräfte geplant, um Unfallsituationen zu vermeiden. „Die Fahrzeughalle ergibt sich anhand einer Mindestausrüstungsverordnung für Feuerwehren. Auch das Landesfeuerwehrkommando NÖ war hier vor Ort, um die Situation genau zu begutachten. Das heißt, es ist alles seitens des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbands gesetzlich klar geregelt“, schilderte Feuerwehrkommandant Zöchlinger. Er wies darauf hin, dass im Gebäude eine Zwischenebene eingezogen wird, wo die gesamte Heizungs- und Elektrotechnik situiert sein wird. Durch eine zusätzliche Außentreppe hätte hier auch ein Servicetechniker Zutritt. Diese Treppe wird bis ins Untergeschoß gezogen, um bei zeitkritischen Einsätzen direkt zu den Umkleideräumen zu kommen. Auch für einen eventuellen Katastrophen- oder Blackout-Fall ist man mit einem mobilen Notstromaggregat gerüstet.

Einsatzzentrale und Krisenstabs- und Schulungsraum sowie die Waschbox und das Katastrophenlager sind einige der Räume, die von beiden Blaulichtorganisationen gemeinsam genutzt werden. Um auch wirklich hygienisch unterwegs zu sein, gelangt man im mittleren Bereich zu den Umkleideräumen und via Einbahnsystem nach dem Einsatz durch eine Schmutzschleuse wieder retour.

Dieter Weitenthaler zeigte, wo das Sanitätslager, Archiv oder auch die Bekleidungskammer und Büroräumlichkeiten des Roten Kreuzes positioniert sein werden. „Die rechtlichen Vorgaben für das Rote Kreuz bezüglich Fahrzeugmenge wurden natürlich auch bei uns erfüllt und die Garagen sind jetzt bereits voll“, betonte Weiten-thaler, der sich besonders freut, dass durch einige gemeinsam genutzte Räume viele Synergien genutzt werden können. Vom gemeinsamen Eingang im Erdgeschoß gelangt man beispielsweise auch zu diversen Aufenthaltsräumen für Rettung und Feuerwehr, zur Küche oder auch zu Lagerräumen, wo natürlich auch Nahrungsmittel für größere Einsätze gelagert sein werden.

„Auch die SOB, die Pflegeschule für Sozialbetreuungsberufe, soll nach Fertigstellung, die in zwei Jahren geplant ist, in die Räumlichkeiten des Obergeschoßes übersiedeln. In Absprache mit den Einsatzorganisationen soll es auch hier zu einer Mehrfachnutzung kommen“, schilderte Bürgermeister Lukas Michlmayr, der sich freute, dass die erste Etappe nun positiv abgehandelt wurde.

Baufortschritt auf Homepage zu beobachten

Da es mit drei möglichen Nutzern wohl öfters zu einer größeren Anzahl an Autos kommen könnte, wurde eine Flächenberechnung an Stellplätzen durchgeführt und ein Parkdeck geplant. Die Errichtungskosten müssen auch hier aufgeteilt werden und geklärt werden, wer für welchen Bereich zuständig ist. Demzufolge wurde ein Nutzwertgutachten erstellt, indem exakt in Prozenten ermittelt wurde, wem welche Räume, Straßen oder Grünflächen zuzuordnen sind.

Zusätzlich zum Gebäude präsentierte die Feuerwehr eine Jahresstatistik mit einer beeindruckenden Leistungsbilanz. Dieter Weitenthaler stellte nicht nur die einzelnen Leistungsbereiche des Roten Kreuzes vor, sondern konnte mit 7.879 Ausfahrten im Vorjahr ebenfalls mit einer außergewöhnlichen Leistungsbilanz aufwarten.

Auch wenn es bei der Planung des neuen Blaulichtzentrums nicht immer einfach war, alle Wünsche unter einen Hut zu bringen, ist Bürgermeister Michlmayr davon überzeugt, dass sich alle wohlfühlen werden und sich das neue Objekt auch gut ins Landschaftsbild einfügen wird. Die Dokumentation des Baufortschrittes kann dann auch stets auf der Feuerwehr-Homepage beobachtet werden. Da das Projekt wichtig und zwingend notwendig ist, wird mittels einer Bausteinaktion um Unterstützung gebeten.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.