Die letzte Haager Busbucht wird barrierefrei

Im Zuge einer neuen Ausschreibung des öffentlichen Busverkehrs in Niederösterreich wurden auch die Bushaltestellen in den Gemeinden aufgrund einer neuen Gesetzeslage kontrolliert. Erklärtes Ziel ist es, alle Bushaltestellen barrierefrei zu machen und auch die Auftrittsflächen mussten verlängert werden. Da die Niederflurbusse einen barrierefreien Einstieg für den Fahrgast ermöglichen, müssen die Randsteine auf das richtige Niveau gebracht werden und der Zugang zur Auftrittsfläche barrierefrei gestaltet sein.

Diese neue Gesetzeslage machte in der Gemeinde Adaptierungsmaßnahmen bei insgesamt neun Bushaltestellen notwendig. Die Arbeiten sind zum Großteil fertiggestellt und nun wird die letzte und am besten frequentierte Bushaltestelle in der Bahnhofstraße erneuert. Das Land NÖ und Landesrat Ludwig Schleritzko unterstützen die baulichen Maßnahmen.

Barrierefrei und mit verlängerter Auftrittsfläche präsentieren sich die Bushaltestellen im Haager Gemeindegebiet. Foto: privat

Bürgermeister Lukas Michlmayr bedankt sich bei den Mitarbeitern der Straßenmeisterei Haag für die Hilfestellung bei der Errichtung der neuen Auftrittsfläche bei der Bushaltestelle. „Im Zuge dessen werden wir auch den Gehsteig auf der gleichen Straßenseite – im Bereich Rechtsanwaltskanzlei Riedl – bis zur Einfahrt Hollengruberstraße weiterziehen. Diese baulichen Maßnahmen machen die Straßen und den Weg zur Schule und in die Arbeit für viele Schüler und Kinder in unserer Gemeinde sicherer“, ergänzt der Stadtchef.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.