Ostereier als Dankeschön für Haidershofner

Im Gemeindegebiet von Haidershofen gibt es drei Nahversorger: in Haidershofen, Dorf an der Enns und Vestenthal. Die Gemeinde unterstützt diese Nahversorger Jahr für Jahr, damit sie auch weiterhin bestehen können.

Zu Ostern gab es nun eine besondere Aktion der ÖVP. „Wir möchten mit unserer Ostereier-Aktion jedem Kunden bewusst machen, dass er beziehungsweise sie mit ihrem Einkauf sehr wesentlich zum Fortbestand der Nahversorger beiträgt. Wir können die Pächterinnen und Pächter noch so viel mit Förderung unterstützen, wenn nur wenige beim regionalen Greißler einkaufen, sondern viele lieber zum großen Supermarkt in die Stadt fahren, dann werden wir auf kurz oder lang ein Problem mit der Standortsicherung bekommen“, erklärt ÖVP-Obmann und Bürgermeister Michael Strasser. Mit der Aktion will man einerseits Bewusstsein schaffen und auf der anderen Seite „ein riesengroßes Dankeschön für den Einkauf sagen“, betont Michael Strasser.

