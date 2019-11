Die ÖVP rüstet sich für die Gemeinderatswahl am 26. Jänner. Der Parteivorstand hat Bürgermeister Josef Forster erneut zum Spitzenkandidaten der Liste „Volkspartei Ertl – Team Josef Forster“ gekürt. Hinter dem Ortschef werden die Kandidaten auf der Liste in alphabetischer Reihenfolge angeführt. Theoretisch hat jeder der insgesamt 38 Kandidaten, die für die ÖVP antreten, die Chance in den Gemeinderat einzuziehen. „Wir machen einen Vorzugsstimmenwahlkampf. Jedes Kreuzerl beim Namen bringt also einen Punkt“, berichtet Forster.

Insgesamt sind in Ertl 19 Mandate zu vergeben, die ÖVP hält derzeit bei 17. Die SPÖ wird ebenfalls wieder antreten, ob es auch eine FPÖ-Liste geben wird, ist noch ungewiss. Bei der ÖVP haben im Jänner sieben Frauen gute Chancen in den Gemeinderat einzuziehen, davon vier Neueinsteigerinnen. Wer genau nun für die Volkspartei antritt, wollten Forster und Parteiobmann Franz Krendl in der Vorwoche allerdings noch nicht verraten. „Wir werden unsere Kandidaten zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich präsentieren“, sagt der Spitzenkandidat.

Klar ist, dass es auch in der neuen Periode viel zu tun geben wird.. Eines der wichtigsten Projekte wird der Neubau des Feuerwehrhauses sein. Der Spatenstich hat ja schon stattgefunden. Auch die Errichtung mehrerer Reihenhäuser und von neuen Wohnungen ist geplant.

Eine stets große Herausforderung ist der Güterwegebau in Ertl, da das Netz sehr groß ist. Auch da wird die Gemeinde in den kommenden Jahren also wieder beträchtliche Mittel investieren. „Gedanken werden wir uns außerdem über den Umbau des Gemeindehauses machen, aber wohl erst gegen Ende der Legislaturperiode“, kündigt Forster an.