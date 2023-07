Martin Danner wird neuer Gemeinderat

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wird in den Reihen der ÖVP ein neues Gemeinderatsmitglied angelobt. Nach dem freiwilligen Rückzug von Gemeinderätin Sonja Illich zieht Martin Danner in den Gemeinderat ein.

Nachdem der Frauenanteil im Haager Gemeinderat an sich und auch bei der ÖVP sehr gering ist, habe man sich um eine Nachfolgerin für Illich bemüht, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr. „Wir hätten uns gewünscht, dass wir eine Dame überzeugen können, aber es war keine dazu bereit. Dass die politische Streitkultur in unserer Gemeinde sehr stark ausgeprägt ist, ist nicht gerade förderlich, um Frauen als Gemeinderäte zu gewinnen“, spielt der Stadtchef auf die ständigen Streitereien mit der „Liste für Haag“ an.

Diskussionen gab es auch bereits im Vorfeld der anstehenden Gemeinderatssitzung, denn Stadtrat Martin Stöckler (Liste für Haag) hatte angekündigt, sich ab nächstem Jahr federführend um das Haager Ferienprogramm kümmern zu wollen. „Nach dem Rücktritt der verantwortlichen Gemeinderätin Sonja Illich möchte ich die Verantwortung für das Ferienprogramm übernehmen und es weiter ausbauen. Als Lehrer und Sportstadtrat von Haag ist es mir ein großes Anliegen“, erklärte Stöckler.

Dominik Gugler übernimmt Ferienprogramm

Bürgermeister Lukas Michlmayr erteilt Stöcklers Wunsch aber eine Abfuhr. „Wir als ÖVP sehen keinen Anlass, ohne neuer Wahl oder Verschiebung der Mandate das Ferienprogramm nicht weiter selber zu organisieren“, stellt er klar. So wird Dominik Gugler die Agenden übernehmen und damit in die Fußstapfen seiner Mutter Margit Gugler treten, in deren Amtszeit als Stadträtin das Ferienprogramm ins Leben gerufen wurde.

Dafür ist eine kleine ÖVP-interne Rochade notwendig. Der neue Gemeinderat Martin Danner wird im Volksschul-Ausschuss und Infrastruktur-Ausschuss mitarbeiten. Dominik Gugler wird den Infrastruktur-Ausschuss verlassen und das Ferienprogramm übernehmen. „Als Jungvater ist er der Richtige. Er hat auch einen guten Draht zu den Vereinen und hat schon bewiesen, dass er große Veranstaltungen organisieren kann“, betont Michlmayr.