FPÖ und Grüne appellieren an Verantwortungsbewusstsein von ÖVP und SPÖ

„Eine Ansiedelung der Firma Amazon/Fraktal ist nicht nur moralisch abzulehnen, es widerspricht unserer Meinung nach auch den Grundwerten unserer Stadtgemeinde. Als klimafreundliche Stadt, die sich neben zahlreichen Umweltprojekten, der Müllreduzierung, einem Ausbau von Zukunftstechnologien, der Stärkung der Arbeitnehmer und der Förderung des regionalen Wirtschaftsraumes mit dem Vorzeigeprojekt „Westwinkel“ einsetzt, haben wir als Vertreter der Stadtgemeinde die Pflicht, diese Grundwerte zu schützen. Mit einer Zustimmung zum Projekt des amerikanischen Großlogistikunternehmens würden wir mit diesen Werten, auf die wir und die Stadtbevölkerung stolz sein können, brechen“, formulieren FPÖ-Parteiobmann Johannes Lugmayr und Grün-Stadtrat Bernd Steiner in dem offenen Brief, der zuerst an die Medien ging und nicht an die eigentlichen Adressaten von ÖVP und SPÖ.

FPÖ-Parteiobmann Johannes Lugmayr Foto: Vogl

Sie rufen auch in Erinnerung, dass es sich bei der für dieses Projekt zum Verkauf stehenden Fläche um eines der letzten Grundstücke im Eigentum der Stadtgemeinde handle. „Unser letztes Tafelsilber verkaufen zu wollen, nur um das derzeit angespannte Budget zu entlasten, ist kein Plan mit Weitblick. Wir würden den zukünftigen Generationen jeden Spielraum für neue Innovationen und Ideen nehmen, die sie im Wohle der St. Valentiner umsetzen möchten“, sind Lugmayr und Steiner überzeugt. Sie erinnern die ÖVP- und SPÖ-Mandatare in dem Brief auch an ihre „Verpflichtungen für unser geliebtes St. Valentin“. „Eine Entscheidung für Amazon wird das Wohl unserer Stadtgemeinde gefährden. Hört auf das Volk, entscheidet weise und stehen wir zu unseren gemeinsamen Werten für ein starkes St. Valentin!“, so der Appell der beiden Oppositionspolitiker.

Grün-Stadtrat Bernd Steiner Foto: Vogl

SPÖ und ÖVP betonen in ersten Statements, sich die Sache nicht einfach zu machen und Fakten sprechen zu lassen. „Unser Zugang ist, sich die Sache faktenorientiert anzusehen. Wenn das Verhandlungsergebnis gut genug ist, kann es Zustimmung finden. Wenn es uns nicht reicht, wird es keine Zustimmung geben“, stellt SPÖ-Parteiobmann Rafael Mugrauer klar. Die letzte Version des 15-seitigen städtebaulichen Vertrags wird diese Woche im Ausschuss diskutiert. Dieser Vertrag regelt alle Dinge, die bei einer Ansiedlung von Amazon wichtig sind wie beispielsweise die Art der Bebauung, der Anteil der versiegelten Fläche, ein Verkehrskonzept sowie der Schutz vor überlasteten Straßen oder der Umgang mit Lieferpartnern und Mitarbeitern.

SPÖ-Parteiobmann Rafael Mugrauer Foto: Vogl

Bezüglich Grundverkauf erinnert Mugrauer daran, dass es sich bei der Fläche um gewidmetes Bauland handle. „Die Zukunft des Grundstücks ist im Flächenwidmungsplan festgelegt. Wenn es ein ordentliches Projekt zum Wohle der Bevölkerung gibt, warum soll man es nicht verkaufen?“, gibt Mugrauer zu bedenken. In die selbe Kerbe schlägt auch ÖVP-Stadtrat Andreas Pum. „Das ist Betriebsgrund. Den werden wir nicht zurückwidmen“, ist Pum überzeugt.

In der ÖVP will man nach der Ausschuss-Sitzung abwägen, ob es einen gangbaren Weg gibt oder nicht. Pum wäre aber auch nicht abgeneigt, nach einem möglichen Alternativstandort zu suchen beziehungsweise eine Bürgerbefragung ins Auge zu fassen. Eines ist für ihn aber klar: „Wenn Amazon bei uns nicht kommt, dann wo anders. Was uns dadurch entgeht, ist auch abzuwägen.“

ÖVP-Stadtrat Andreas Pum Foto: Vogl

Dass an der Gemeinderatssitzung am 14. November großes Interesse bestehen wird, steht fest. Uneinig sind sich ÖVP und SPÖ jedoch darüber, ob über den städtebaulichen Vertrag offen oder im nicht-öffentlichen Teil abgestimmt werden soll. In der SPÖ bevorzugt man laut Rafael Mugrauer „völlige Transparenz“ und möchte aus der Abstimmung kein Geheimnis machen. Andreas Pum plädiert dagegen für eine nicht-öffentliche Abstimmung. „Das Thema polarisiert sehr und geht stark in den privaten Bereich. Jeder muss Angst haben, dass es persönliche Angriffe gibt“, ist er besorgt.