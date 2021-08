Der Bau einer zweiten Mauthausner Donaubrücke bleibt auch in den Sommermonaten ein heißes Thema. Waren es in den letzten Monaten vor allem die Gemeinde Ennsdorf und die Bürgerplattform Pro Ennsdorf-Windpassing, die an dem Projekt kein gutes Haar ließen, so meldet sich nun nach längerer Pause die Bürgerinitiative Verkehr 4.0 wieder mit Kritik zu Wort.

„Wir fordern die Landtage mit diesem Schreiben auf, das Projekt in der geplanten Form sofort zu stoppen“ Ludwig Riedl

„Wir fordern schon seit Beginn des Projektes eine neue Donaubrücke am bisherigen Standort – mit zwei normalen Fahrspuren und ausreichend Platz für Fußgeher und Radfahrer“, erklärt Ludwig Riedl stellvertretend für das Kernteam der Bürgerinitiative, die in der Vorwoche einen offenen Brief an die Landtage von Ober- und Niederösterreich schickte. „Wir fordern die Landtage mit diesem Schreiben auf, das Projekt in der geplanten Form sofort zu stoppen“, betont der ehemalige Ennsdorfer Bürgerlisten-Mandatar Riedl.

„Eine solche Lösung soll für eine geplante Verdoppelung des Verkehrs Platz schaffen.“ Initiative Verkehr 4.0 in ihrem offenen Brief

Geplant ist bekanntlich eine vierspurige Donauquerung mit zwei Brücken und eine Weiterführung des Verkehrs über die auf vier Spuren ausgebaute Umfahrungsstraße Pyburg-Windpassing. „Eine solche Lösung soll für eine geplante Verdoppelung des Verkehrs Platz schaffen. Im Zuge des Kampfes gegen die Klimakrise ist es aber an der Zeit, sich von solchen Vorstellungen zu verabschieden. Die Bundesregierung hat vor Kurzem ihren Mobilitätsmasterplan 2030 veröffentlicht. Darin sieht sie eine Reduktion des Straßenverkehrs um 20 Prozent bis 2030 vor. Diese Daten müssen unbedingt in eine neue Planung einfließen“, betont die Initiative, dass das geplante Projekt „auf vollkommen falschen Daten“ aufsetze.

Geht es nach Verkehr 4.0, dann sollen die durch den Stopp des Projekts frei werdenden Ressourcen dafür verwendet werden, die „bestehende marode Brücke durch eine moderne zu ersetzen. Wie im Vorprojekt dargestellt wird, ist ein solcher Ersatz um ein Drittel der Kosten und ohne zusätzlichen Flächenverbrauch ohne wesentliche Verkehrssperren möglich.“ Die Bürgerinitiative gibt sich in dem Schreiben an die Landtage auch kämpferisch: „Wir werden diese Fakten im Rahmen der UVP einwenden und wenn notwendig im Instanzenzug bis zu den Höchstgerichten durchfechten. Der von Ihnen anvisierte Inbetriebnahmetermin im Jahr 2027 ist so nicht einzuhalten.“

Für das Land NÖ ist der Stopp des Projektes kein Thema. Die Donaubrücke Mauthausen sei ein wesentliches Element zur Sicherstellung einer leistungsfähigen Infrastrukturverbindung zwischen dem Bezirk Perg und dem Bezirk Amstetten. „Die Länder Oberösterreich und Niederösterreich planen vorausschauend, um diese Verkehrsverbindung sicherzustellen, da die bestehende Brücke sehr zeitnahe einer umfangreichen Sanierung unterzogen werden muss“, informiert Gerhard Fichtinger, der Pressereferent des NÖ Straßendiensts.

„Mit dem Projekt des Neubaus der Donaubrücke Mauthausen soll eine völlige Neuorientierung der Verkehrsabläufe in dieser verkehrlich sehr herausfordernden Region versucht werden“ NÖ-Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko

In regelmäßigen Planungsbesprechungen mit den Gemeinden und Initiativen wurde angeboten, gemeinsam eine ergänzende Verkehrsstudie zu erstellen, die auf der Umsetzung des Projektes „Neubau Donaubrücke Mauthausen“ aufbaut. „Mit dem Projekt des Neubaus der Donaubrücke Mauthausen soll eine völlige Neuorientierung der Verkehrsabläufe in dieser verkehrlich sehr herausfordernden Region versucht werden. Eine wichtige Säule dabei sind Möglichkeiten zur Förderung der aktiven Mobilität, vor allem des Radverkehrs“, betont Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.