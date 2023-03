Kinderbetreuung in Haag: Raumbedarf wird analysiert

Die niederösterreichweite Kinderbetreuungsoffensive hat auch Auswirkungen auf die Stadtgemeinde Haag. Durch die Gesetzesänderung im Land NÖ wird es ab September 2024 möglich sein, Kinder bereits ab zwei Jahren in die Betreuung der Kindergärten zu geben. Außerdem wird die maximale Anzahl von Kindern in einer Gruppe gesetzlich von 25 auf 22 reduziert. Obwohl die Kindergärten in Niederösterreich als Landeskindergärten geführt werden, sind die Gemeinden für die Gebäude und das Betreuungspersonal zuständig, die Pädagoginnen und die Leitungen werden vom Land gestellt.

„Diese gesetzlichen Änderungen würden die derzeitigen räumlichen Kapazitäten sprengen. Daher haben wir um eine Raumbedarfsanalyse seitens des Landes gebeten, denn gefördert werden nur jene Zubauten, die aufgrund der gesetzlichen Änderung notwendig werden“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr. Analysiert wird in diesem Zuge auch der Bedarf der Tagesbetreuung der Kleinstkinder (TBE) zwischen ein und zwei Jahren. „Derzeit haben wir in unserem Mäuseloch 25 bis 30 Kleinkinder pro Jahr in Betreuung. Dies ergibt bei stabilen Geburtenzahlen von etwa 50 Geburten pro Jahr eine Betreuungsquote von 50 bis 60 Prozent“, betont der Stadtchef.

Aufgrund der Gesetzesänderung fallen bereits ab September des heurigen Jahres keine Betreuungskosten für Kleinkinder mehr an. „Dadurch rechnen wir auch mit erhöhtem Betreuungsaufwand im Kleinstkinderbereich, der ebenfalls mit dem Land am 2. März analysiert wird,“ sagt Michlmayr. All diese Analysen ergeben dann den Gruppenbedarf, der durch einen Zubau bei einem bestehenden Kindergarten realisiert werden soll.

Die Entscheidung, bei welchem der beiden Haager Kindergärten zugebaut werden soll, ist noch nicht eindeutig geklärt, wobei Michlmayr schon eine Tendenz erkennen lässt: „Beim Leopold-Figl-Kindergarten im Stadtzentrum könnten die fehlenden Freiflächen einen Zubau unmöglich machen. Wir warten erst einmal den Bedarf ab und überlegen uns gemeinsam mit dem Land und den Kindergartenleitungen, wo ein Zubau der weiteren Kindergartengruppen möglich und auch unter Berücksichtigung der Kosten am sinnvollsten ist“, stellt der Bürgermeister klar.

